El armario chic de Jessie Chanes: la malagueña que seduce a Vogue

Probablemente si hace 20 años alguien le hubiera dicho a su madre que aquella niña -un pelín rebelde- con la que tenía que pelear cada vez que tocaba salir de casa y ella solo quería ir con chándal, pelos revueltos y botas de montaña se acabaría convirtiendo en una de las influencers más importantes de España no habría dado crédito. Pero el destino es caprichoso y en plena efervescencia adolescente la moda se cruzó en el camino de esta malagueña. En aquella época Jessie Chanes pasaba las horas muertas buceando entre blogs especializados suecos y americanos -sus favoritos-, e imágenes de pasarelas. Su afición era tal que estando de Erasmus en Varsovia el que actualmente es su marido le dio el empujoncito que necesitaba: abrirse su propio blog a modo de distracción. Dado el paso, la calidad de sus instantáneas -mimadas al máximo-y sus acertados looks arriesgados -100% inspiradores-no tardaron en hacer que sus seguidores subieran como la espuma. Hoy, una década después, esta licenciada en Psicología por la UMA, madre de dos niños -Olivia y Bruno, que curiosamente nacieron el mismo día con dos añitos de diferencia- es una de las instagramers más exitosas de Málaga, con más de 284.000 seguidores en su cuenta @jessiekass. A sus 30 años, Chanes saborea uno de sus mejores momentos: las marcas se la disputan y revistas como Vogue le dedican reportajes. Y es que sus looks eclécticos de aires 'lady' con guiños vintage tienen algo que enganchan. ¿Dispuesto a saber más sobre su estilo? ¡Pues Jessie nos abre su armario! ¿Entras?

-Estudiaste Psicología pero finalmente la moda se ha convertido en tu profesión, ¿desde cuándo es parte importante en tu vida?

- Pues mira, de pequeña no era demasiado presumida. De hecho, recuerdo a mi madre pelando conmigo porque solo quería ir en chándal, en bici, hacer escalada, calzarme mis botas de montaña...¡No quería vestidos! Este mundo empezó a gustarme más o menos desde los 16 años. Fue entonces cuando comencé a aficionarme a leer blogs, ver pasarelas, interesarme por las tendencias...

- De hecho, tengo entendido que fue Salva, tu marido, quien te animó a abrirte el blog estando de Erasmus

- Así es. Estaba de Erasmus en Vasvosia estudiando la carrera de Psicología. Por aquel entonces echaba muchas horas leyendo blogs de moda, principalmente suecos y algunos americanos. Salva viendo lo enganchada que estaba a todo ese mundo me animó a iniciarme. Y dije ¡bueno venga! Al principio era un hobbie, una mera distracción. Luego es verdad que fue cobrando más importancia.

- 'Seams for desire' Traducido al español, 'Costuras para un deseo' ¿Por qué ese título para tu blog? ¿Porque vivir de la moda era un sueño para ti?

- De alguna manera sí. Precisamente uno de mis objetivos con el blog es que pudiese convertirse en una puerta para entrar en el mundo de la moda. Tenía claro que quería ponerle un nombre internacional para darle mayor proyección y por ello lo elegí.

- ... Y 9 años después aquello que empezaste como una mera afición ha seducido a más de 284.000 personas que siguen a diario tus looks. Hace poco leí que eras la instagramer española más buscada en Google, por encima de Paula Echevarría, Dulceida, Lovely Pepa..¡ y hasta por encima de la propia cuenta de Zara! ¿Cómo se digiere el éxito?

- Con mucha sorpresa. Cuando ví que mi blog era el más buscado en buscadores me puse muy contenta, es algo que no me esperaba en absoluto. Así que con mucha ilusión. También es cierto que llevo ya muchos años en esto y he invertido mucho esfuerzo.

- En moda todo funciona con etiquetas. En tu caso, ¿cuál le colgarías a tu estilo?

- Es complicado... Antes de tener a los niños iba mucho más arreglada, con tacones hasta para ir al supermercado y me encantaba arriesgar. Mezclaba muchos colores, estampados... Hoy por hoy digamos que mi estilo es una combinación entre lo que me gusta (líneas, siluetas y tonos naturales) con lo que siento que me favorece y las tendencias que más me gustan en cada momento. Diría pues que ecléctico. Un día igual voy más minimalista, otro arriesgo más. Es una mezcla formal e informal. Eso sí, sport no voy mucho. Lo más, unas Converses con unos vaqueros. Odio ir en chándal o en leggins salvo para hacer gimnasia.

- ¿Cuáles son esas prendas con las que te sientes más cómoda , más tú?

-Muy yo es una camisa blanca. Siento pasión por ellas. Mi look todoterreno pasa por una blusa con vaqueros o un top blanco con una blazer y unos tacones. Es más, hasta me casé con una camisa blanca, ¡así que no digo más!

- ¿Tu look de diario infalible?

- Además de las camisas blancas y vaqueros, que uso en todas las épocas del año, diría que cualquier falda. Me gustan mini, midi, largas... Diría que son la siguiente prenda estrella en mi armario, por encima de los vestidos, con los que tengo una relación de amor-odio. Me cuesta más encontrar uno que me guste.

- Tu debilidad confesa es... ¿A qué prenda se te suelen ir los ojos, como se diría coloquialmente, cuando entras a una tienda?

- Aunque voy pensando siempre 'no, no...' es ver de refilón en una tienda una camisa blanca o un top de ese color y es que tengo que acercarme a verlo. Eso y los zapatos. Las blusas me gustan siempre con algún detalle especial, algún bordado y no ceñidas. En el 90% de los casos huyo de prendas ajustadas por arriba. Los vaqueros por su parte me gustan tobilleros y de tiro alto al igual que las faldas. Ese corte te hace parecer más alta.

- ¿Cuál es tu 'outfit' más socorrido para una cena improvisada?

- En estas ocasiones siempre recurro a prendas muy básicas y a 'accesorizarlas'. En invierno, por ejemplo, me gustan los vaqueros con jersey y pendientes XL con unos taconazos. Ahora en verano, una camiseta blanca de manga corta, con un maxi collar, labios rojos y sandalias de tacón. En estas situaciones soy de optar por algo básico y 'accesorizar' mucho. Al final la falda de lentejuelas ya me la pongo de día con Converses y camiseta blanca. Soy de contrastes. De ir arreglada e informal. Busco siempre ese toque de sorpresa.

CINCO PARADAS DE SU RUTA DE TIENDAS ZARA Como el común de los mortales, recurre al buque insignia de Inditex para «básicos y prendas de tendencia». & OTHER STORIES «Es otra de las firmas que me encantan, por su calidad y sus diseños». PARFOIS «Me gusta porque tienen de todo tipo de complementos a buen precio». MAS34 Esta zapatería 'made in Spain' figura entre sus imprescindibles. «Sus diseños además de ideales son comodísimos». RACEU HATS «Adoro sus sombreros. Tienen de todo tipo de formas y a cual más bonito. Cada vez que entro en su web los quiero todos».

- Ahora que estamos en plena temporada de eventos, ¿cuál sería tu receta para ser la invitada perfecta?

- Para mí una apuesta segura es un vestido midi. Con unos tacones y, si el evento es de día, siempre alguna pamela. Mejor optar por un monocolor sin estampados que condicionan más a la hora de combinar y reutilizar. Mi receta sería pues un vestido liso y darle fuerzas con los complementos.

- Hablando de complementos, ¿Qué papel juegan en tus looks?

- Para mí siempre han sido muy importantes para reforzar los looks con ellos. Adoro los sombreros, de hecho mucha gente me identifica con ellos porque los llevo en invierno y verano. También me encantan los pañuelos atados al cuello, que realzan cualquier camiseta básica, o los cinturones, en los que solemos reparar poco. Uno, por ejemplo de cadena, te lo pones con un vaquero y un top negro y ya le das un toque diferente. Creo que no le damos la importancia que tienen ni le sacamos el partido suficiente.

- ¿Alguna tendencia actual que te tenga obsesionada?

- ¿La última? Diría que el traje de dos piezas de chaqueta y pantalón. Me gusta para diario combinado con deportivas. También me gustan las blazer con shorts o las chaquetas combinadas con faldas. Mi otra tendencia obsesiva, que se repite cada verano, es la safari.

- ¿Un 'must' que dirías que hay que incorporar esta temporada sí o sí?

- Desde algún top con hombros caídos y mangas abullonadas de lunares (un estampado universal que favorece a todos) a alguna prenda de color terracota.

- ¿Cuál ha sido tu última compra top?

- Cualquier prenda que entra en mi armario con estampado de lunares se vuelve mi obsesión durante un tiempo. Así que diría que un top con este print que quiero combinarlo con falda, pantalones blancos, negros, azules... Voy a sacarle mucho partido.

- En términos estilísticos no comulgas con...

- Con unas botas blancas. No las soporto. Tampoco los zapatos con mega suela de plataforma súper armatoste. Los odio con todas mis fuerzas. Me parecen tan feos... ¡y es que encima no favorecen!

- Eres mamá de dos niños, Olivia y Bruno, ¿cómo ha influido la maternidad en tu armario?

- Sin duda ha cambiado muchísimo mi estilo. Antes iba muy arreglada, de hecho me pedían en el blog looks más informales de diario. Desde que soy mami y tengo que andar cogiéndolos en brazos y corriendo tras ellos es cierto que he cambiado los tacones por deportivas o bailarinas. Aún así, no me gustan los total looks súper sports así que lo que hago es adaptar mi estilo pero con zapatos planos.

Un detalle de su vestidor.

- Cuéntanos... ¿cómo es tu armario?

- Muy grande (risas). Me hice un vestidor en la buhardilla de casa y tengo una zona solo de camisas blancas -que son mi obsesión-, Tengo mucha ropa porque me cuesta desprenderme de ella. Siempre pienso que le puedo dar nuevos usos.

- ¿Algún truco para ordenar la ropa y no morir en el intento?

- A mi me funciona el tener cuantas más prendas colgadas en perchas mejor. Además, clasificarla por tipo y gama de colores. Además, tengo una zona de bolsos, una de zapatero y pequeños muebles joyero donde clasifico pendientes, anillos, collares, etc.

- La prenda mas especial de tu armario es...

- Por un lado las dos piezas que me hicieron para mi boda de camisa blanca con lazada y falda. No me sentía identificada con los vestidos de novias; no sentía que casaran con mi estilo y mi personalidad. Me hacía ilusión hacerme el traje en dos piezas con la idea de poder reutilizarlas en un futuro por separado. Diría que ambas prendas junto a una falda de lino de mi madre de joven que me pongo desde que empezó el blog son las joyas de mi vestidor.

- Naciste en Tarragona pero al año te viniste a Málaga, donde tienes fijada tu residencia. La ciudad, de hecho, está muy presente en tus fotos, en las que es fácilmente reconocible. ¿Cuáles dirías que son los tres rincones más fotogénicos para lucir un buen look?

- Me encanta la zona del puerto -con la Aduana, el edifico amarillo, la noria... el estilo clásico de los edificios, sus tonos, favorecen además de la luz que hay allí. También me gusta mucho el entorno de la Catedral, desde la escalinata a los jardines es de mis zonas favoritas junto a los rincones del Soho, donde últimamente voy bastante.

- Por último, ¿algún proyecto de futuro que se pueda contar? ¿Dónde te veremos próximamente? He leído que uno de tus sueños es montar una cafetería...

-(Risas) Es cierto que desde que tengo uso de razón tengo la ilusión de tener mi propia cafetería. Me encantaría, pero con los niños tan pequeños aún es complicado. A corto plazo, en julio saldré junto a mis hijos en la revista Vogue en la sección 'Cool mommy'. Por lo demás, mi objetivo nunca ha sido el número de seguidores. Mi reto continuo, en lo que aspiro seguir mejorando, es la fotografía. Tanto mi marido como yo invertimos mucho en ello. Estoy orgullosa de la producción que logramos entre ambos.