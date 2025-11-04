Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Millie Bobby Brown. Efe

Millie Bobby Brown denuncia a David Harbour por acoso laboral

Una asistente personal ha acompañado a la actriz en el set de rodaje durante la última temporada de 'Strangers Things'

Joaquina Dueñas

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:04

Comenta

El próximo 26 de noviembre se estrenará la quinta y última temporada de 'Strangers Things' y lo hará envuelta en la polémica después de que ... haya trascendido la denuncia que Millie Bobby Brown interpuso contra su compañero David Harbour, su padrastro en la ficción, antes de comenzar el rodaje. La prensa internacional recoge que el documento presentado por la actriz nacida en España consta de numerosas páginas en las que se detallan episodios susceptibles de ser considerados como «acoso» e «intimidación laboral».

