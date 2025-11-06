Meghan Markle vuelve al set de rodaje «relajada y feliz»

Hace ocho años que Meghan Markle dejó el mundo de la interpretación. Después de lograr la fama con su papel en 'Suits', su noviazgo y ... posterior boda con el príncipe Harry la alejó de los sets de rodaje. Sin embargo, nunca terminó de despedirse de las cámaras, primero, por su exposición mediática debido a su entrada en la familia real británica y luego, por su participación en entrevistas, documentales y series autobiográficas para contar los detalles de su vida y de sus diferencias con la familia de su marido. Un distanciamiento que provocó su traslado junto a su esposo y sus hijos a Estados Unidos en 2020 y que ha propiciado su vuelta a los rodajes, donde se la ve «relajada y feliz».

El diario 'The Sun' ha sido el primero en desvelar este nuevo proyecto de Meghan al descubrirse su participación en la película 'Close Personal Friends' ('Amigos íntimos') de Amazon MGM Studios. También la revista 'People' ha publicado algunos testimonios sobre su incorporación al reparto del film. «Se presentó a todos y fue muy dulce y sencilla», han dicho desde el entorno del rodaje.

Ocho años después de abandonar Hollywood, es un «momento importantísimo» para la esposa del hijo pequeño del rey Carlos III. «Significa el regreso a hacer lo que realmente ama», han apuntado desde su entorno. Según han explicado, esta primera incursión «es la forma que tiene Meghan de tantear el terreno poco a poco y ver si le gusta volver a rodar». En este sentido, han señalado que «ha recibido muchísimas ofertas, pero esta le pareció adecuada». «Todos los implicados están entusiasmados y han jurado guardar secreto sobre su participación», ha recogido 'The Sun', aunque ha sido inevitable que trascendiera la presencia de la nuera del monarca.

La película, que se anunció en agosto, está dirigida por Jason Orley y cuenta con los actores Jack Quaid, hijo de Meg Ryan; el británico Henry Golding; Lily Collins, protagonista de 'Emily en París'; y la ganadora del Oscar, Brie Larson. La trama gira en torno a dos parejas, una famosa y otra no, que se conoce en Santa Mónica, California, a donde se trasladó el rodaje después de que se empezara a grabar en Londres el pasado mes de septiembre.

Meghan cuenta con el respaldo absoluto de su marido. En este sentido, aunque no ha habido declaraciones oficiales desde la portavocía de los duques de Sussex, su entorno ha trasladado que «el príncipe Harry, por supuesto, la apoya mucho y simplemente quiere que Meghan haga lo que le haga feliz».

La actriz dejó de grabar 'Suits' tras su compromiso en 2017, aunque el último capítulo de la exitosa serie se emitió en 2018, el mismo año que se casó con el príncipe Harry. Entonces, no tuvo problema en comentar su decisión de abandonar la interpretación:

«No lo veo como renunciar a nada, simplemente lo veo como un cambio», dijo en una entrevista. Sin embargo, hace solo tres meses contó durante una charla en un podcast que echaba de menos la actuación. Una espinita que parece que ha conseguido quitarse gracias a este nuevo proyecto que le permite retomar su profesión.