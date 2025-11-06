Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Meghan Markle. EP

Meghan Markle vuelve al set de rodaje «relajada y feliz»

La mujer del príncipe Harry forma parte del reparto de la película 'Close Personal Friends' 

Joaquina Dueñas

Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:13

Hace ocho años que Meghan Markle dejó el mundo de la interpretación. Después de lograr la fama con su papel en 'Suits', su noviazgo y ... posterior boda con el príncipe Harry la alejó de los sets de rodaje. Sin embargo, nunca terminó de despedirse de las cámaras, primero, por su exposición mediática debido a su entrada en la familia real británica y luego, por su participación en entrevistas, documentales y series autobiográficas para contar los detalles de su vida y de sus diferencias con la familia de su marido. Un distanciamiento que provocó su traslado junto a su esposo y sus hijos a Estados Unidos en 2020 y que ha propiciado su vuelta a los rodajes, donde se la ve «relajada y feliz».

