Meghan Markle AFP

Meghan Markle, más cerca de su padre después de siete años sin hablarse

Un acercamiento que se produce después de que Thomas Markle se encuentre en estado crítico como consecuencia de la amputación de una pierna

Joaquina Dueñas

Domingo, 7 de diciembre 2025, 12:33

Comenta

Thomas Markle, padre de Meghan Markle, está en estado crítico desde que la semana pasada fuera ingresado de urgencia para ser operado de un coágulo ... en una pierna en Filipinas, intervención que terminó con la amputación de la extremidad por debajo de la rodilla. Una delicada situación que ha propiciado el acercamiento de su hija, preocupada por la salud de su progenitor, según ha expresado su portavoz. «Puedo confirmar que se ha puesto en contacto con su padre», ha dicho.

