El actor Matthew Perryen una gala de los Premios Emmy en 2012. Reuters.

Un médico, el primer condenado por la muerte del actor Matthew Perry

Salvador Plasencia, que deberá cumplir dos años y medio de prisión, llegó a un acuerdo para asumir su culpabilidad por facilitar al famoso intérprete la ketamina que le provocó una sobredosis mortal

R. C.

Miércoles, 3 de diciembre 2025

Comenta

Un médico de California fue condenado este miércoles a dos años y medio de prisión por suministrar ilegalmente ketamina a Matthew Perry, protagonista de ... la serie 'Friends'. Se trata del potente sedante que causó la muerte por sobredosis del actor en octubre de 2023. Salvador Plasencia, de 44 años y que dirigía una clínica de urgencias en las afueras de Los Ángeles, se declaró culpable en julio ante un tribunal federal de cuatro delitos graves por distribución ilegal de dicho anestésico, que solo se puede adquirir con una receta médica.

  Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
Un médico, el primer condenado por la muerte del actor Matthew Perry