María del Monte pide 28 años de cárcel para su sobrino Antonio Tejado

El pasado 25 de agosto se cumplió el segundo aniversario del violento atraco que sufrieron María del Monte y su pareja, Inmaculada Casal, en su ... domicilio de Gines (Sevilla). Además de amordazarlas, agredirlas y amenazarlas de muerte, les sustrajeron una importante cantidad de dinero en efectivo, sus joyas más valiosas, y su colección de relojes de alta gama.

Un atraco en el que, supuestamente, Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, fue el autor intelectual, por lo que los abogados de la artista solicitan 28 años y medio de cárcel para el joven, según revela en exclusiva El Diario de Sevilla. La defensa de María del Monte esgrime como agravantes la consanguinidad y el abuso de confianza, al que se suman el robo, el uso de elementos peligrosos durante el allanamiento, retención ilegal y pertenencia a banda criminal.

La acusación destaca que Tejado retomó la relación con su tía en julio, semanas antes del robo, ya que no habían tenido contacto durante un tiempo por motivos familiares. con la supuesta finalidad de recabar la información necesaria para el robo.

Según Iván Reboso, colaborador del programa 'Fiesta', Tejado «está sumamente roto y decepcionado con su tía», y no entiende por qué no cree en su inocencia ya que, asegura, «en el volcado del teléfono no se encuentran datos como para pactar un robo, que lo único que hay es la conversación de los relojes».