Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Makoke. Mediaset

Makoke se rompe con la emotiva carta de su nuera a su hijo

La colaboradora decidió retrasar su boda por el delicado estado de salud de la joven

M. Moreno

Domingo, 14 de septiembre 2025, 16:07

Makoke anunció hace semanas que su boda, que iba a celebrarse este fin de semana, se retrasaba por el delicado estado de salud de un ... familiar muy cercano, sin dar más detalles al respecto. Ahora, se ha sabido que se trata de su nuera, Marina. Ha sido la joven quien lo ha desvelado al publicar en Instagram una emotiva carta dedicada a su pareja desde hace ocho años, Javier Tudela, con el que tiene dos hijos de corta edad, para agradecer cómo se está comportando en estos momentos tan complicados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Por qué son tan peligrosas las avispas velutinas que han llegado a Málaga?
  2. 2 La Lotería Nacional deja más de un millón de euros en Málaga
  3. 3 Una vieja nevera usada para barbacoas, posible origen del incendio de Benalmádena
  4. 4 Sánchez anuncia la revocación de 8.000 pisos turísticos en Málaga y arropa a Montero en su carrera a la Junta
  5. 5 Terral, taró y descenso de temperaturas en Málaga
  6. 6

    De los 54.360 euros de Nagüeles a los 718 de Río Verde: esto pagarán los hamaqueros
  7. 7 Un pago único anual de hasta 13.500 euros y otras ventajas de retrasar la jubilación este 2025
  8. 8 Málaga estrena obispo: José Antonio Satué abre un nuevo rumbo para la diócesis
  9. 9

    Entre el bochorno y el hartazgo
  10. 10

    Sigue la regla de los dos minutos para tener la casa siempre ordenada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Makoke se rompe con la emotiva carta de su nuera a su hijo

Makoke se rompe con la emotiva carta de su nuera a su hijo