Lamine Yamal, durante el partido contra el Real Madrid, en el Bernabéu, ayer EP

Lamine Yamal, interesado en la mansión de Shakira y Gerard Piqué

El inmueble está a la venta por 11 millones de euros

Joaquina Dueñas

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:37

Tras sus polémicas declaraciones a Ibai Llanos sobre el clásico disputado el pasado domingo, saldado con victoria para el Real Madrid 2 a 1, Lamine ... Yamal ha vuelto a ser noticia, esta vez fuera del terreno de juego, por su interés en comprar la casa de Shakira y Gerard Piqué, a la venta por 11 millones de euros. Se trata del inmueble en el que la pareja vivió sus años idílicos, pero también su controvertida ruptura, compuesta por dos residencias, una la que habitaban Shakira y Piqué con sus hijos y otra, hogar de los suegros de la colombiana.

