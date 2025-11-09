Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Kim Kardashian EP

Kim Kardashian revela el resultado de su examen para ser abogada

La empresaria lleva seis años preparándose para seguir los pasos de su padre

Joaquina Dueñas

Domingo, 9 de noviembre 2025, 15:27

Comenta

No pudo ser. Kim Kardashian ha confesado que «todavía no es abogada». La empresaria lleva años preparándose para seguir los pasos de su padre, Robert ... George Kardashian, conocido por ser amigo y uno de los letrados de O. J. Simpson. Tras obtener el título de Derecho, el pasado verano se presentó al Bar Exam, la exigente prueba que le permitirá ejercer como abogada y cuyo resultado acaba de anunciar. «Bueno... aún no soy abogada, solo interpreto a una muy bien vestida en la televisión», comenzó el comunicado que publicó en sus stories de Instagram. «Llevo seis años en este camino del derecho y sigo con todo hasta aprobar el examen de abogacía. Sin atajos, sin rendirme: solo más estudio y aún más determinación», anunció para continuar agradeciendo «a todos los que me han apoyado y animado hasta ahora». «Quedarme corta no es un fracaso, es motivación. Estuve tan cerca de aprobar el examen y eso me impulsó aún más. ¡Vamos!», concluyó.

