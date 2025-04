Kanye West y Bianca Censori, reconciliación en Mallorca

Joaquina Dueñas Lunes, 21 de abril 2025, 13:55 Comenta Compartir

Tras la polémica aparición de Bianca Censori, prácticamente desnuda, en los premios Grammy 2025, y los incendiarios tuits de corte nazi de Kanye West en la red social X, la pareja se vio inmersa en una crisis que los llevó a la separación. El propio rapero confirmó este distanciamiento a través de sus letras: «Está teniendo un ataque de pánico y no le gusta la forma en que tuiteé / Hasta que Bianca regrese me quedaré despierto toda la noche, no voy a dormir / Realmente no sé dónde está».

Sin embargo, los rumores de separación fueron seguidos por los de una posible reconciliación, algo que parece confirmarse después de que Page Six haya informado de la velada que el matrimonio compartió en un restaurante indio de Mallorca, junto a un amigo.

West y Censori fueron vistos el pasado Viernes Santo en el mencionado establecimiento de la isla balear: él, con su habitual indumentaria negra, y ella, también vestida de negro, con un conjunto sorprendentemente discreto, poco habitual en su estilo. La cita ha sido interpretada como la confirmación de su reconciliación. La pareja se casó en diciembre de 2022.

Desde el entorno de la modelo se ha dado la voz de alarma en más de una ocasión sobre la naturaleza de su matrimonio, llegando a afirmar que tendría «miedo» y que estaría viviendo «una situación muy agresiva». Protagonistas de innumerables polémicas desde el inicio de su relación, su paso por Mallorca ha sido de lo más calmado, con una cena sin incidentes ni revuelo mediático.

Temas

Mallorca