Juan Valentín Urdangarin saliendo de un hotel. EP

Juan Urdangarín, pillado besándose con su novia

El hijo de la infanta Cristina lleva «algo menos de un año» con la joven Sophia Khan

Joaquina Dueñas

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:27

Juan Urdangarín pasa por ser el hijo menos conocido de la infanta Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín. Siempre discreto, hace años que reside en ... Londres, lo que no ha evitado que las cámaras lo hayan captado besándose apasionadamente con su novia por las calles de la capital británica. La revista ¡Hola! ha publicado las instantáneas que confirman el romance del sobrino del rey Felipe VI con Sophia Khan, de 25 años y oriunda de Alberta (Canadá).

