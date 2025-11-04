Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jonathan Bailey. Reuters

Jonathan Bailey, hombre más sexi del mundo en 2025

La revista 'People' ha nombrado al actor inglés de 37 años por su «encanto, ingenio y belleza»

Joaquina Dueñas

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:09

Jonathan Bailey ha sido nombrado por la revista 'People' como el hombre más sexy del mundo de 2025, una distinción que el actor inglés ha ... mantenido en secreto para sus allegados, esperando darles la sorpresa. «Estoy muy emocionado de que mis amigos y familiares se enteren», ha dicho. A sus 37 años, la publicación destaca de él su «encanto, ingenio y una belleza casi injusta».

