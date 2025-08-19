Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Joaquín Torres, sobre su ruptura con Raúl Prieto: «Me ha dejado»

El arquitecto da detalles de la ruptura con su todavía marido

María Moreno

Martes, 19 de agosto 2025, 13:31

Este lunes saltaba la noticia de la ruptura entre Joaquín Torres y Raúl Prieto tras conocerse que ya llevan un tiempo sin vivir juntos e, ... incluso, habían dejado de seguirse en redes sociales. Ahora, ha sido el propio arquitecto el que ha confirmado la noticia y, con la sinceridad de la que siempre ha hecho gala, no ha tenido reparos en asegurar que ha sido el director de programa de televisiñon quien le ha dejado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

