Jessica Bueno en sus redes sociales. Instagram

Jessica Bueno contesta tajante a Jota Peleteiro sobre su hijo Fran

El exfutbolista confesó que su relación con el hijo de Kiko Rivera se había enfriado

Joaquina Dueñas

Martes, 9 de diciembre 2025, 16:48

Jessica Bueno ha sido tajante en su respuesta a las declaraciones que el pasado viernes Jota Peleteiro hizo sobre la relación que mantiene con su ... primogénito, Fran, fruto de su romance con Kiko Rivera. El menor tenía apenas seis meses cuando la modelo y el futbolista comenzaron su convivencia. El matrimonio tuvo otros dos hijos y los tres se criaron como hermanos. De hecho, Peleteiro aseguró que «lo que yo he pagado en mes y medio lo ha pagado él (en alusión a Kiko) en doce años», en referencia al desinterés que habría tenido el hijo de Isabel Pantoja respecto a su primogénito. En esa misma línea, afirmó que no solo no pagaba, sino que hubo meses en los que ni siquiera llamó por teléfono al niño.

