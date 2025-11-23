Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jeff Bezos y su esposa Laura Sanchez, el pasado verano en Venecia. Reuters
Puntadas con hilo

Jeff Bezos conquista a Anna Wintour

El fundador de Amazon y su mujer son los principales donantes de la próxima gala del MET

Gloria Salgado

Gloria Salgado

Madrid

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

Karl Lagerfeld destacaba la honestidad de Anna Wintour. Una mujer sin pelos en la lengua que no tuvo reparos en afirmar que sacó en portada ... a Kim Kardashian y Kanye West porque tener solo gente «de muy buen gusto» en la revista es «aburrido». Quizá por esa razón -además de por su jugosa cuenta corriente- Wintour ha decidido que Jeff Bezos y su mujer, Lauren Sánchez, sean los patrocinadores de la próxima gala del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, lo que les otorga el poder de seleccionar a los invitados al evento más importante del mundo de la moda, en el que está vetado Donald Trump, amigo de la pareja.

