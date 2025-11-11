Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier Ambrossi y Javier Calvo. Fernando Alvarado / Efe

Los Javis se separan tras quince años de relación

Los guionistas, directores y productores se mantendrán como pareja creativa en los diversos proyectos que tienen en marcha y los que lleguen en un futuro

I. C. Roncal

I. C. Roncal

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 18:11

Comenta

Los Javis, la pareja formada por Javier Ambrossi y Javier Calvo, se separan tras quince años de relación sentimental. Eso sí, los guionistas, directores y ... productores, que se encuentran trabajando en el rodaje de 'La bola negra', su segunda película después de 'La llamada', rompen su relación sentimental pero seguirán siendo pareja creativa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven de 18 años en un accidente de tráfico en Coín
  2. 2 Unos narcos asaltan por error la casa de una pareja de octogenarios en Málaga: «¿Dónde está la droga?»
  3. 3 Monda llora a Daniel, el joven de 18 años fallecido en un accidente en Coín
  4. 4 Detenido un conductor tras la muerte del joven de 18 años en el accidente de tráfico en Coín
  5. 5 La avería de un camión portacoches colapsa la A-7 en Rincón de la Victoria
  6. 6 Los trabajadores de la EMT anuncian huelga de autobús el primer fin de semana del encendido navideño
  7. 7 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes
  8. 8 El Ayuntamiento de Málaga oferta casi 1.000 tarjetas de transporte con 50 viajes gratis para la EMT: requisitos para conseguirlas y cuándo pedirlas
  9. 9 Hallan el cadáver de un hombre en Málaga tras acceder los bomberos a su casa porque no respondía a llamadas
  10. 10

    Paco de la la Torre repesca otra vez a Julio Andrade como asesor del Ayuntamiento de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los Javis se separan tras quince años de relación

Los Javis se separan tras quince años de relación