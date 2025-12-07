Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Javier Santos quiere reclamar la paternidad de Julio Iglesias en Estados Unidos

La causa iniciada en España está a la espera de que se pronuncie el comité de Derechos Humanos de Ginebra

Joaquina Dueñas

Domingo, 7 de diciembre 2025, 12:36

Javier Santos está preparando una nueva acción para lograr el reconocimiento legal de la paternidad de Julio Iglesias. Santos lleva toda su vida luchando para ... que la justicia reconozca su filiación del cantante internacional. Una empresa sin éxito a pesar de que en 2017 logró que una prueba de ADN arrojara un «99% de hermanidad» con Julio José Iglesias Preysler. Ahora, el periódico ABC ha revelado que está preparando junto a su abogado, Fernando Osuna, una demanda para que el caso se reabra en Estados Unidos.

