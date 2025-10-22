Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Isabel Preysler durante la presentación de sus memorias 'Mi verdadera historia'. EP

Isabel Preysler: infidelidades, celos y desmentidos en 'Mi verdadera historia'

La reina de corazones ha presentado sus memorias en las que hace un recorrido vital por sus grandes amores

Joaquina Dueñas

Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:12

Comenta

«Por favor, manda a alguien a recoger todas tus cosas», esa fue la frase con la que terminó su noviazgo con el literato premio ... Nobel Mario Vargas Llosa y con ella termina también su libro de memorias. Isabel Preysler ha presentado este miércoles 'Mi verdadera historia', un recorrido vital en el que no escatima en detalles íntimos, desde sus primeras relaciones con 18 años hasta las apasionadas cartas de amor del peruano, pasando por las infidelidades de Julio Iglesias, la bondad de Carlos Falcó y los episodios de celos de Miguel Boyer.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  2. 2 Un octogenario se dispara en la cabeza cuando lo iban a desahuciar en Torremolinos
  3. 3

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  4. 4 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  5. 5 Muere el octogenario que se disparó cuando iban a desahuciarlo en Torremolinos
  6. 6

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  7. 7 Miguelito El Cariñoso cierra tras medio siglo en el paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga
  8. 8 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones
  9. 9

    Carne de Kobe: el tesoro que se esconde en Fuente Olletas en Málaga
  10. 10

    Urbanismo, un embudo para grandes proyectos de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Isabel Preysler: infidelidades, celos y desmentidos en 'Mi verdadera historia'

Isabel Preysler: infidelidades, celos y desmentidos en &#039;Mi verdadera historia&#039;