Isa Pantoja e Irene Rosales ponen tierra de por medio tras la entrevista de Kiko Rivera hablando de ellas

Isabel Pantoja reacciona a las palabras de su hijo con una publicación con los comentarios restringidos

Joaquina Dueñas

Domingo, 16 de noviembre 2025, 14:35

Comenta

Kiko Rivera interesa. Al menos, así lo respaldan los números, después de que la entrevista del DJ en el plató de '¡De viernes!' lograra imponerse ... por segunda semana consecutiva a 'La Voz' con un 14,3% de cuota y 1.127.000 espectadores frente al 12,3% y poco más de un millón de espectadores del concurso musical. Unas cifras que validan la suspensión del veto al que Mediaset había sometido al hijo de Isabel Pantoja durante los últimos cinco años. Hasta el punto de que ya se habla de nuevos programas en los que el exmarido de Irene Rosales será el protagonista. Mientras, tanto Irene Rosales como Isa Pantoja han decidido poner tierra de por medio tras la última aparición televisiva de Kiko.

