El humorista Javier Cansado se retira por un tumor: «estaré varios meses sin participar en mis movidas»

«Amigos, amigas, este verano me puse enfermo, un tumor era el culpable. Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento, así que estaré ... varios meses sin participar en mis movidas. Un abrazo». Con este mensaje compartido en la red social X ha comunicado este lunes el humorista Javier Cansado (Madrid, 1957) su retirada temporal por motivos de salud.

El humorista, que se dio a conocer en los años 80 gracias al dúo 'Faemino y Cansado', ha recibido un alución de muestras de ánimo y mensajes de apoyo en la red social. De hecho, tras los mensajes recibidos, el cómico ha decidido escribir de nuevo para agradecer todo el cariño del público y compañeros de profesión: «Muchas gracias. Después de leeros no me queda otra que curarme!!!!», ha asegurado.

Entre los mensajes recibidos por el humorista destaca uno del malagueño y compañero de profesión Dani Rovira quien en 2020 se enfrentó a un cáncer, en su caso, un linfoma de Hodgkin: «Te esperamos a la vuelta», ha escrito el actor protagonista de 'Ocho apellidos vascos' junto a un corazón rojo. El mismo emoticono que ha usado por El Kanka para su mensaje de ánimo o el escritor también malagueño Javier Castillo: «Ese no puede contigo admirado amigo… Un enorme abrazo y mucha fuerza», ha escrito el cantante. «Cuídate mucho, Javier», reza el tuit del popular novelista autor de 'El día que se perdió la cordura' o 'La chica de nieve'.