El humorista Javier Cansado se retira por un tumor: «estaré varios meses sin participar en mis movidas»

«Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento», ha asegurado el cómico en redes dando pie a un aluvión de mensajes de apoyo y ánimo

SUR

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:54

«Amigos, amigas, este verano me puse enfermo, un tumor era el culpable. Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento, así que estaré ... varios meses sin participar en mis movidas. Un abrazo». Con este mensaje compartido en la red social X ha comunicado este lunes el humorista Javier Cansado (Madrid, 1957) su retirada temporal por motivos de salud.

