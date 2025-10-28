Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
George Clooney EP

George Clooney cambia el tequila por la cerveza sin alcohol

El actor ha confesado en varias ocasiones sus excesos con la bebida y su relación con las drogas

Joaquina Dueñas

Martes, 28 de octubre 2025, 12:24

Comenta

George Clooney fundó la marca de tequila Casamigos con dos amigos, Rande Gerber y Mike Meldman, en 2013, tras desarrollar la idea durante unas vacaciones ... en México. Unos años después, en 2017, vendieron la compañía a Diageo por mil millones de dólares, un negocio redondo que nació de las noches de fiesta con tequila. Ahora, los amigos se han embarcado en un nuevo proyecto y tienen previsto lanzar en marzo una cerveza sin alcohol, según ha desvelado en exclusiva 'Page Six'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  2. 2 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  3. 3 Suspenden a un profesor del conservatorio profesional de danza de Málaga denunciado por propasarse con una menor
  4. 4 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  5. 5 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  6. 6

    Emilio Alba abandona la jefatura de Oncología del Clínico: «En 35 años la supervivencia del cáncer ha pasado del 30% al 60%»
  7. 7 El SAS aprueba una nueva Oferta de Empleo Público con 10.289 plazas, un 25% de ellas para Enfermería
  8. 8 Una discusión en un bar y la burla de que llevaba una pistola «de juguete» desataron el último tiroteo en Málaga
  9. 9 Aemet avisa de lluvias «consistentes» en Andalucía con posibilidad de «algún tornado o tromba marina»: cinco provincias en alerta
  10. 10

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur George Clooney cambia el tequila por la cerveza sin alcohol

George Clooney cambia el tequila por la cerveza sin alcohol