El actor Ignacio Jordá. EP

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para Nacho Vidal por el ritual mortal de sapo de bufo

La acusación pública solicita la misma condena para la prima del actor por un delito de homicidio imprudente al considerar probado que llamaron al 112 «veinte minutos después del desvanecimiento» de la víctima

Javier Martínez

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 10:17

Comenta

El actor Ignacio Jordá, más conocido como Nacho Vidal, se enfrenta a una condena de cuatro años de cárcel por la muerte del fotógrafo José ... Luis Abad en un ritual de veneno de sapo bufo. La Fiscalía de Valencia pide la misma pena de prisión para una prima del actor, Verónica A. M., y acusa a los dos de un delito de homicidio imprudente por no llamar al 112 cuando la víctima se desvaneció tras sufrir una parada cardiorrespiratoria.

