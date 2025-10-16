Diana Navarro denuncia una estafa en Telegram: usurpan su identidad para pedir dinero

La cantante malagueña Diana Navarro ha denunciado públicamente una estafa que intenta aprovecharse de la generoridad de sus fans. Así, la artista ha advertido a ... sus seguidores de un timo en el que los ciberdelincuentes se hacen pasar por ella para pedir dinero a través de Telegram. Para alertar de que se trata de un engaño no ha dudado en compartir en sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram un pantallazo en el que se evidencia el fraude orquestado a través de este canal de mensajería instantánea.

«Amores míos hay algún o alguna sin vergüenza que está haciéndose pasar por mí para pedir dinero. ¡Es mentira! Denunciar, por favor. No tengo Telegram. Yo nunca os pediría dinero», ha aclarado la malagueña, que el pasado abril celebraró el vigésimo aniversario de su debut discográfico con un emotivo concierto en el Teatro Real.

Navarro ha querido difundir un pantallazo de una conversación en el falso canal de Telegram para evitar que sus incondicionales piquen el cebo de la estafa y acaben aportando dinero a los delincuentes. «No dudes escribirme en cualquier momento y te mantendré informado sobre mis próximos eventos. He creado personalmente esta plataforma para permitir la interacción directa con fanáticos devotos de todo el mundo», reza dicho mensaje que, como insiste la cantante, es fraudulento dado que usurpa su identidad.