Diana Navarro denuncia una estafa en Telegram: usurpan su identidad para pedir dinero

La cantante malagueña ha advertido a sus fans a través de sus perfiles oficiales en redes sociales de que se trata de un timo

A.N.

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:50

Comenta

La cantante malagueña Diana Navarro ha denunciado públicamente una estafa que intenta aprovecharse de la generoridad de sus fans. Así, la artista ha advertido a ... sus seguidores de un timo en el que los ciberdelincuentes se hacen pasar por ella para pedir dinero a través de Telegram. Para alertar de que se trata de un engaño no ha dudado en compartir en sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram un pantallazo en el que se evidencia el fraude orquestado a través de este canal de mensajería instantánea.

