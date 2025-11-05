Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lucas González, en una imagen de archivo EP

Las deudas inmobiliarias que cercan a Lucas González, de Andy y Lucas

La revista 'Lecturas' revela que el cantante ha pedido moratorias por falta de liquidez

Joaquina Dueñas

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:17

Comenta

Después de 20 años sobre lo escenarios, el final del dúo Andy y Lucas se ha visto ensombrecido por las numerosas polémicas que rodean a ... los cantantes. Peleas, deslealtades, malos hábitos o deudas encabezan las noticias protagonizadas por la pareja musical. Un culebrón cuyo último capítulo tiene que ver con la situación económica de Lucas González, quien, según la revista 'Lecturas' estaría «ahogado por las deudas» a pesar de las declaraciones en las que afirmaba ser millonario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  2. 2 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  3. 3

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  4. 4 Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor
  5. 5

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  6. 6 Tomás Olivo y la familia Domínguez de la Maza repiten en el ranking de los más ricos de España
  7. 7 Un juez obliga al propietario de un local a pagar una derrama de 7.600 euros para sustituir el ascensor de la comunidad que no usa
  8. 8 Cola de cruceros para hacer escala en el puerto de Málaga
  9. 9

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  10. 10 Retenciones en Málaga por el vuelco de un camión en Chilches y otro alcance en la A-357 en la capital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las deudas inmobiliarias que cercan a Lucas González, de Andy y Lucas

Las deudas inmobiliarias que cercan a Lucas González, de Andy y Lucas