Pilar Rubio y Cristina Rapado. EFE

Cristina Rapado le lanza dardos a Pilar Rubio en su canción 'La prima que más se arrima'

Estrena un single cargado de pullas a su prima donde recuerda su infancia juntas, la ruptura familiar y dispara acusaciones sobre su carrera

Miguel G. Casallo

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:37

Christina Rapado ha encendido la mecha de una guerra familiar y mediática con su nuevo lanzamiento musical 'La prima que más se arrima'. El tema, ... de corte pop-dance y con pullas al estilo de la sesión de Shakira y Bizarrap contra Gerard Piqué, apunta de manera inequívoca a su prima, Pilar Rubio, pese a que su nombre no se menciona explícitamente en la letra.

