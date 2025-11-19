Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cristiano Ronaldo en la cena de la Casa Blanca. Reuters

Cristiano Ronaldo, estrella en la cena de gala de la Casa Blanca con el presidente Donald Trump

El futbolista y Georgina Rodríguez asistieron como parte de la delegación de Arabia Saudí

Joaquina Dueñas

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:36

Comenta

Este martes, la Casa Blanca ha celebrado la cena de gala para agasajar a la delegación de Arabia Saudí encabezada por el príncipe heredero Mohammed ... bin Salmán, de visita oficial en Estados Unidos. La sorpresa de la noche ha sido Cristiano Ronaldo, que ha asistido junto a su prometida, Georgina Rodríguez, como parte de la representación saudita y que ha sido protagonista incluso del discurso del presidente Donald Trump.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por listeria: retiran nuevos lotes de chóped, pavo y mortadela vendidos en Andalucía
  2. 2 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  3. 3 Novedades en el Domingo de Ramos en Málaga: cambia el orden de cuatro cofradías
  4. 4 Corte total del acceso a Málaga desde la A-357 por las pruebas de carga del nuevo carril bus-VAO
  5. 5 El Málaga despide a Sergio Pellicer y busca alternativas
  6. 6

    El club negocia con varios técnicos en busca de un acuerdo
  7. 7 Tres accidentes complican el tráfico en la A-7 en Rincón, Ciudad Jardín y Calahonda
  8. 8 La mejor cerveza de Andalucía se tira en este bar de Málaga
  9. 9

    Frenazo del mercado de vivienda de segunda mano en Málaga
  10. 10

    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cristiano Ronaldo, estrella en la cena de gala de la Casa Blanca con el presidente Donald Trump

Cristiano Ronaldo, estrella en la cena de gala de la Casa Blanca con el presidente Donald Trump