Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cayetano Rivera, en la plaza de toros de Tomelloso. Efe

Cayetano Rivera reaparece en los ruedos con semblante serio tras su detención

El torero regresa en la plaza de toros de Tomelloso tras casi dos meses sin vestirse de luces

J. C. Roncal

Domingo, 24 de agosto 2025, 18:18

Con el semblante muy serio y concentrado, así reapareció anteayer Cayetano Rivera en la plaza de toros de Castilla-La Mancha, después de casi dos ... meses sin vestirse de luces y tras la detención que la pasada madrugada del 29 al 30 de junio le llevó a permanecer en una comisaría hasta las siete de la mañana por un altercado en una hamburguesería en la calle de Atocha, en Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  2. 2 Llega la dana a Andalucía: posibilidad de tormentas desde esta tarde de domingo
  3. 3 Rescatan en la costa de Vélez-Málaga a un buceador que llevaba dos días a la deriva
  4. 4 Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada
  5. 5 Fallece un ciclista malagueño de 17 años tras una caída múltiple en una competición en Soria
  6. 6 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  7. 7

    El PSOE, los independientes y un edil del PP presentan una moción de censura contra el alcalde popular de Benalauría
  8. 8 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  9. 9 Condenan a Zara a pagar casi 100.000 euros a una empleada despedida por sustraer prendas de la tienda
  10. 10 Detenido por supuestos tocamientos a una mujer en una caseta en la Feria de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cayetano Rivera reaparece en los ruedos con semblante serio tras su detención

Cayetano Rivera reaparece en los ruedos con semblante serio tras su detención