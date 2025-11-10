Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cayetano Rivera Ordoñez EP

Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera

El diestro, que supuestamente habría dado positivo en el test de alcoholemia, se encuentra bien de salud tras el accidente

Joaquina Dueñas

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:20

Cayetano Rivera Ordoñez ha sufrido un accidente de tráfico el pasado domingo, según ha adelantado el periódico 'ABC', que ha podido confirmar el aparatoso percance. ... El diestro chocó la furgoneta que conducía contra una palmera en las inmediaciones del Real Club Sevilla Golf, en la localidad de Alcalá de Guadaíra.

