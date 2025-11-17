Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El torero Cayetano Rivera llega este lunes al Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Guadaíra

El torero Cayetano Rivera llega este lunes al Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Guadaíra Efe

Cayetano Rivera comparece por presuntamente negarse a hacerse la prueba de alcoholemia tras su accidente de tráfico

El torero ha llegado al Juzgado de Instrucción nº4 de Alcalá de Guadaíra visiblemente molesto por la expectación mediática

Joaquina Dueñas

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:13

Comenta

La expectación era máxima a las puertas del Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Guadaíra, donde esta mañana se ha celebrado la vista ... oral del torero Cayetano Rivera, investigado por su presunta negativa a someterse a una prueba de alcoholemia tras sufrir un accidente de tráfico en una rotonda del municipio donde reside. Visiblemente indignado, ha querido dejar claro que es un asunto que le atañe solo a él. «No hay personas implicadas más que yo, coches implicados más que el mío y ningún daño material más que dos palmeras», ha asegurado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

