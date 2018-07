«Me da vértigo, pero es un halago ser el pregonero de la Feria de Málaga» Pablo Aranda defiende los dos espacios de la Feria de Málaga. / Migue Fernández Pablo Aranda, escritor y articulista de SUR, será el encargado de dar el pistoletazo de salida a la fiesta de agosto. Agradece la importancia que el Ayuntamiento da al mundo de la cultura JUAN SOTO Málaga Miércoles, 25 julio 2018, 00:50

Aún recuerda con cariño cuando se le «llenaban los pies de barro» en el antiguo recinto ferial de joven, o cuando «empalmaba el Centro con el Real» ya de adolescente. El escritor y articulista de Diario SUR Pablo Aranda será el pregonero de la Feria de Málaga. Tras aceptar el encargo del alcalde, que ayer lo desveló en redes sociales, el también director del Aula de Cultura avanza que su única intención será animar a los malagueños «a pasárselo bien de una forma sanota».

–¿Qué sensación tiene tras hacerse oficial el nombramiento?

–Cuando me lo pidió el alcalde el pasado viernes tuve una sensación de halago y agradecimiento, y ahora, cuando se ha hecho oficial, he tenido sensación de vértigo porque me he dado cuenta de la importancia que tiene tras el aluvión de felicitaciones que he recibido y el cariño de la gente.

–¿Le sorprendió el ofrecimiento?

–Me sorprendió, no me lo esperaba para nada. Cuando el alcalde me dijo que quería hablar conmigo no tenía ni idea de lo que me quería decir y tampoco le di más vueltas a la cabeza. Cuando me lo dijo me sentí muy agradecido, me lo tuve que pensar muy poco porque enseguida me di cuenta que era algo importante y del cariño con el que recibía este encargo.

–¿Qué le dijo el alcalde?

–Me empezó a hablar de la Feria y pensé que me iba a contar algún problema, pero después me extrañó que me fuera a pedir opinión a mí. Cuando ya me dijo lo del pregón me explicó que la elección se producía porque yo era un escritor y articulista señalado que he conseguido dos premios importantes (Málaga de Novela en 2006 y de Literatura Infantil Ciudad de Málaga en 2009) y que no es la primera vez que lo hace un personaje del mundo de la cultura. Es digno de ser valorado que el alcalde dé un papel importante al mundo de la cultura porque hay una industria en torno a la narrativa que genera más cultura y dinero.

«Mi intención es hacer un pregón corto, fresco, con humor y no ofrecer una perorata profunda» discurso

«En la Feria todo vale mientras se moleste poco; hay que acabar con los actos incívicos» fiesta

–¿Qué tratará de transmitir?

–Hay que tener en cuenta que el pregón va enmarcado en una noche en la que están los fuegos y un gran concierto, por lo que soy consciente de que no voy a ser el centro de la noche. Mi intención es hacer un discurso corto, fresco y con humor. No se trata de ofrecer una perorata profunda que se te quiten las ganas hasta de ver los fuegos, sino de animar a la gente a pasárselo bien y a disfrutar de manera sanota.

–¿Cómo suele vivir la Feria?

–He pasado por diferentes etapas. De pequeño iba con mi padre y mi madre y lo que mas me gustaba eran los carricoches, pero era algo ambiguo porque tenía vértigo. De adolescente lo vivía con más intensidad y asistí a los inicios de la Feria del Centro; teníamos la sensación de que estábamos tomando la ciudad, de que trasladábamos la fiesta de nuestra casa a la calle, y eso parece que se ha perdido un poco. Me acuerdo de las jornadas de empalmar el Centro con el Real, de coger el autobús en la Alameda y regresar al amanecer. Ahora lo vivo más como padre, de forma más tranquila y de volver a los cacharritos para que se monten mis dos pequeños.

–¿Ellos no tienen vértigo?

–Ellos no lo han heredado, a los dos pequeños les gustan mucho y la mayor, ya con 20, vive la Feria a tope pero sanamente, de una manera divertida, riéndose mucho y pasándoselo bien.

–¿Cómo ve la Feria actual?

–No soy un experto porque me he alejado un poco de ella, por lo que no me siento capacitado para establecer un diagnóstico. Pero parto de la base de que todo vale mientras se moleste poco. Yo digo que hay que molestarse poco y molestar un poco menos. Por ejemplo, lo que más me molestaba son los actos incívicos, las peleas, ir sin camiseta, el botellón... Aunque vamos a mejor, es una fiesta a la que acuden miles de personas y siempre se podrá encontrar un lado negro.

–¿Feria del Centro o del Real?

–No estoy seguro. A mí siempre me ha gustado mucho la Feria del Centro, pero Málaga es una ciudad muy agradable y atractiva a la que cada vez vienen más personas y no sé si va a caber todo el mundo. Es uno de los problemas a los que nos enfrentamos. Y el Real me gustaba desde muy joven, cuando iba por las calles de barro y veía a tantas tribus distintas. No sé si habrá energías suficientes para las dos, pero mientras las haya será perfecto.

–¿Cree que la cultura puede tener más peso en la Feria?

–Esto es una forma de darle más peso a la cultura. La Feria es para todo tipo de gentes y la cultura mas seria puede ocuparse de lo más mundano, incluso en mis novelas se tratan los conflictos más cercanos. Es importante poner en valor la cultura porque hace que la gente la valore.

–Su siguiente reto será escribir una novela sobre la Feria...

–(Risas) No es mala idea. Tiene muchos rincones donde jugar, personajes que se pueden confundir, la noche, el alcohol... Podría estar bien.