Variedad y originalidad en la primera sesión del MálagaCrea Rock Eduardo Nieto Art&Caína, Quarantine y Living Camboya fueron los primeros protagonistas de la final del concurso JAVIER BUDI Martes, 20 agosto 2019, 10:40

Era lunes, inicio de semana, y el público se hizo de rogar. Finalmente, acercándose la media noche, los feriantes se congregaron en una Explanada de la Juventud que dejó entrever algunos claros, síntoma de un posfinde de resaca ferial.

Pero los valientes allí estaban, con ganas de pasarlo bien ante un escenario que albergó la primera de tres sesiones de la final del concurso MálagaCrea Rock, para los despistados, un certamen organizado por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga con el objetivo de congregar jóvenes talentos de gran variedad de géneros musicales. Art&Caína, Quarantine y Living Camboya fueron los encargados de mostrar sus dotes en una velada que cerró el combo invitado Freeska Malaga Ensamble.

Las encargadas de romper el hielo fueron Marta y María, integrantes de Art&Caina. Ganador del IV Certamen de cantautores de Málaga, este particular dúo compuesto por una voz y guitarra y un violonchelo como acompañante, demostró el porqué de su presencia sobre el escenario. Un acústico con letras y sonidos muy cuidados sintetizó el «amor puro, libre y verdadero» que aclamaba la cantante, convirtiéndose en la bienvenida de una noche que iniciaba con un gran nivel musical difícil de superar.

Pero, de repente, como si de una explosión se tratase, de la tranquila armonía de Art&Caína se pasó al ímpetu de los metaleros Quarantine. Con total decisión, desde el primer segundo, esta banda fuengiroleña se encargó de exaltar a un público que poco a poco se fue animando, cada vez más, saltando al ritmo de batería y guitarra. Formada hace casi una decena de años, los chicos de Quarantine no se cortaron en ningún momento sobre la tarima sacando el lado más heavy de su público.

Eduardo Nieto

Y, tras la emocionante actuación de Quarantine, tocó el turno de la tercera y última banda emergente de la noche. Nada más y nada menos que el joven grupo Living Camboya que, desde que nació hace poco más de un año, no deja de sorprender con sus melódicos temas y directos eléctricos. Rock, indie y funk enmarcaron una actuación repleta de energía sin dejar de dar un respiro al joven público que cada vez estaba más apiñado bailando al son de la música.

Finalmente, el postre lo puso Freeska Málaga Ensamble para aumentar aún más, si era posible, la fiesta entre los jóvenes. Nada más y nada menos que ocho músicos al mando de trompeta, trombón, saxofón, teclado, guitarra, bajo, batería y percusión entregaron ritmo procedente de diversos tipos de jazz con una marcha imposible de no contagiar. Repartieron dosis de buen rollo con la sonoridad más animada a la que se unió una vocalista para pasarse al Reggae e interpretar conocidos temas como 'Could you be loved' o 'Jammin' del mítico Bob Marley.

Así, se cerró la noche de música en vivo de un lunes sin sabor a lunes, en el que las bandas dejaron el telón bastante alto de la final del MálagaCrea Rock, que proseguirá martes y miércoles. Entusiasmo y bailoteo no faltó entre la gente joven, menos mal que es solo lunes...