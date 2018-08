Variedad de estilos para todos los gustos Chiquito de la Calzada. El humorista malagueño falleció el pasado otoño y la Feria de Málaga, en la que tantas veces actuó, le recordará en una gala. Los grupos finalistas del Málaga Crea Rock actuarán durante tres días en la Explanada de la Juventud, por donde pasarán Brisa Fenoy, Eskarnia, Miguel Sáez o Los Astlándticos ALEJANDRO DÍAZ Viernes, 10 agosto 2018, 12:37

Ocho días de música con una clara vocación de promoción de artistas malagueños marcará la programación de la Explanada de la Juventud de la Feria de Málaga de 2018. Las actuaciones, que se iniciarán todos los días a las 22.30 horas, comenzarán el sábado 11 de agosto en el real de la feria con las sesiones de DJ Vicman Romero & Mike Sildavia, un dúo español de música electrónica orientado al 'future house' y con toques 'electro progresivos', cerrará la noche el malagueño DJ Jesús Sánchez, que dirige el espacio 'Funk & Show' (Máxima FM), es coordinador de las emisoras musicales de Prisa en Málaga y dinamizador de Carrusel Deportivo. El domingo 12 seguirá el espectáculo con DJ Nacho Montilla, al que le seguirá Miguel Sáez, cantante y compositor gaditano que compuso su primera canción a los 16 años y cuyas obras han sido interpretadas por diferentes artistas.

El lunes 17 de agosto dará comienzo las primeras de las jornadas de actuaciones de la final de grupos que han participado en la edición del Málaga Crea Rock del presente año. Durante esta primera tanda de finalistas, subirán al escenario de la Explanada de la Juventud las tres primeras formaciones que compiten para alcanzar el triunfo en el certamen organizado por el Área de Juventud: La Sudadera del Manager, Whip Shock y Sacro Requiem. Pondrá el broche final Eskarnia, una rapera y artista interdisciplinar que combina letras de rap con diferentes estilos y géneros escénicos.

Continuarán las actuaciones el martes 14 de agosto con la final del MálagaCrea Rock con Ángela González, Loudly y Rey Chico. Cierra el cartel el concierto de Brisa Fenoy, joven compositora, productora e intérprete de pop electrónico, protagonista de unas letras muy arriesgadas, una voz muy personal y los sonidos más actuales. En junio de 2017 Brisa Fenoy lanzó su primer 'single', 'Ella', una canción feminista reivindicativa que le llevó a numerosos eventos como el World Pride de Madrid, el Festival Charco o el Fuerteventura Mar Abierto. El pasado mes de enero estrenó su segundo sencillo, 'Jericó', una profunda crítica social a las desigualdades y los problemas migratorios.

Los malagueños La Maruja y Otras Hierbas traerán los éxitos de su último disco de estudio Los locales Les Castizos se han hecho un nombre dentro del panorama español de la música electrónica

El miércoles 15 de agosto terminan las actuaciones de la final del MálagaCrea Rock con las actuaciones de La Ley de Flavia, Mitad Doble y Musicómanos. Finalizará la noche con la actuación de la banda La Maruja y Otras Hierbas, grupo malagueño que nació en el año 2015 y que ya ha grabado dos discos. Durante el pasado año presentaron su nuevo disco recorriendo diferentes festivales como el Iboga Summer Festival, Zafarraya Sound, Espeto Festival, Guarrock Festival, Tapapies Festival, Alpaka Rock o la propia Feria de Málaga. Han compartido escenarios con artistas como Miguel Campello, El Kanka, Ajax y Prox, Gatillazo, New York Ska Jazz, Kumpania Algazarra y tocado por diferentes sitios de España.

El jueves 20 la Explanada de la Juventud será tomada por los ganadores del certamen Málaga Crea Rock, que recibirán sus premios. Le seguirán las actuaciones de Casino Boogie, J.J. Srpondel y Radical Sonora. Casino Boogie es una banda de rock cuyos integrantes, Iván Navas (voz y guitarra), Manuel Carmona (bajo y voces), Alberto Tonda (guitarra y voces) y Juan Núñez (saxofón y armónica), proceden de diversas formaciones musicales de reconocido prestigio en la escena local almeriense, como Cables Cruzados y Bernardine Pussy. Se trata de una banda de rock sin tapujos, con pinceladas de 'blues' y 'soul', y melodías tintadas de pop. J.J Srpondel es, por su parte, una formación malagueña de rock californiano con sones de 'punk', 'latin' y 'kraut'. Finalmente, Radical Sonora se trata de una banda de pop rock electrónico nacida en Málaga a finales del año 2017; formada por Sergio Pitarch (Voz), Narváez (guitarras y programación), Venti (Teclados y Samplers) y Fernando (Batería), presentaron su primer álbum a comienzos del presente año.

We Are Not Dj's, mejor DJ nacional 2016 según los lectores de la revista Rockdelux, serán los primeros en ofrecer el más variado repertorio de música, del pop a la electrónica, en la noche de viernes 17 de agosto. Les seguirán Les Castizos, dos de los artistas más demandados en las pistas y cuyas producciones han conseguido introducirse en el 'top ten' de ventas en iTunes España. Les Castizos son un dúo de DJ's y productores musicales españoles. Está compuesto por Víctor Roldán y Fali Sotomayor, ambos malagueños. Tras varios años de actividad, se han hecho con un nombre dentro del panorama electrónico nacional gracias a la espontaneidad y locura de sus sets.

La última noche de conciertos, el sábado 18 de agosto, la protagonizan Who Killed the DJ, banda de 'house' de renombre internacional y Los Aslándticos, banda con más de diez años de carrera musical, con un estilo positivo y vitalista y referente de la música independiente. Desmarcados de cualquier tipo de etiqueta musical, su estilo positivo y vitalista cargado de matices y originalidad, hace de Aslándticos un referente único de la música independiente. Serán los encargados de poner el broche de oro en la Explanada de la Juventud. Tocarán temas de todo su repertorio, entre los que se incluirán los de su último trabajo 'Aquí y Ahora', de la mano de la discográfica Concert Music Entertainment. En él, el grupo se atreve con nuevas composiciones y estilos, pero sin perder nunca la pasión y la originalidad que los caracteriza.

En definitiva, más de una semana de música en directo donde se mezclarán todos los estilos y se promocionará, especialmente, a los artistas malagueños gracias al Málaga Crea Rock y a artistas ya consolidados. También habrá lugar para bandas andaluzas y provenientes de otros lugares. En suma, una apuesta por lo local y las tendencias más vanguardistas. La diversión está asegurada en la Explanada de la Juventud durante la Feria de Málaga 2018, que todos los días contará con actuaciones de forma continuada desde el inicio hasta entrada la madrugada. Una oportunidad para disfrutar del panorama musical y tomar el pulso de muchos de los creadores locales que durante esos días competirán en el Málaga Crea Rock pero, sobre todo, disfrutarán sobre el escenario.