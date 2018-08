Las tres últimas bandas del MálagaCrea se despiden de la Juventud con ritmos cañeros Musicómanos, sobre el escenario. / Francis Silva Mitad Doble, Musicómanos y La Ley de Flavia son los últimos que actuaron en la explanada dentro del concurso CLAUDIA SAN MARTÍN Jueves, 16 agosto 2018, 07:54

Podía parecer un día flojo tras la celebración el pasado martes por la noche -por todo lo alto, además- de la festividad del miércoles, pero el último tirón de la edición del concurso MálagaCrea Rock 2018 finalizó de la mejor manera posible: con un público entregado y bailongo.

Los tres últimos grupos malagueños que se subieron al escenario en la noche del miércoles, La Ley de Flavia, Mitad Doble y Musicómanos, reunieron a un centenar de personas pendientes de sus ritmos durante más de tres horas, y, además, cerrando el concurso y como grupo invitado, los ganadores de la edición de 2016, La Maruja y otras hierbas.

Los primeros en romper el hielo, y la Explanada de la Juventud del Real llenándose rápidamente, fueron los siete artistas que componen el grupo malagueño La Ley de Flavia. Entre los seis músicos, la voz de su joven cantante, Alba Triguero, emanaba tintes de soul y pop y no dejó indiferente a los primeros curiosos que se acercaban a las inmediaciones del escenario a escuchar sus canciones. «Me he sentido muy a gusto, había amigos nuestros y mucha gente cantando nuestras canciones», comentó Alba, la única chica que lidera una de las bandas finalistas. A mediación de la actuación, el grupo le dedicó una canción a su ciudad al grito de «Málaga no se vende», en relación con el polémico movimiento surgido meses atrás en la capital.

Pasadas las 00.00, los siete chicos de Mitad Doble, ganadores del festival Lagarto Rock 2018 y más malagueños que un pitufo mixto, cantaron con garbo el repertorio de su primer disco 'Como el café', que están llevando por algunas ciudades de España durante este año. Su cantante, Pablo Benítez, más conocido como Minimeme, aseguró que este año «ha habido más gente atenta a los conciertos, porque años anteriores se ha hecho en el botellón también, pero la gente venía a beber y no estaba atenta a la música en directo. Ha habido más atención y hemos sentido la conexión con el público». En relación con la competencia, Minimeme aseguró que «lo importante es que entre los grupos del concurso haya buen rollo y nos ayudemos unos a otros. Esto es para pasarlo bien y disfrutar. Es un trabajo costoso, pero luego tienes la recompensa del público que es lo que debería importarles a todas las bandas de Málaga».

Como último grupo del certamen con ritmos de ska, rumba y flamenco llegaban Musicómanos. Esta banda formada por ocho artistas que comenzaron sus andadas en 2014, buscan diferenciarse de otros grupos con sus tintes «garrapateros». Tanta es su influencia musical de los míticos gaditanos Delinqüentes, que, durante el concierto, le dedicaron una canción a su líder fallecido en 2004, Miguel Ángel Benítez.

Los últimos en aparecer en escena fueron los frenéticos La Maruja y Otras Hierbas, ganadores del MálagaCrea Rock 2016 y los encargados de despedir esta edición del concurso. Teniendo a su público acostumbrado ya a los pogos, saltos y bailes, La Maruja no decepcionó en este concierto y culminó invitando a los componentes de Mitad Doble y Musicómanos a subir al escenario y a despedir los conciertos de la noche del miércoles, sin duda llena de intensidad, variedad y mucho rock.

Es el jueves 16 cuando el jurado hará público el ganador o ganadora de la edición de 2018, acompañando con su música en directo las bandas J.J Sprondel, Casino Boogie y Radical Sonora.