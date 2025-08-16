Toñi Moreno da el pistoletazo de salida a la Feria de Málaga con la tradicional romería

La Feria de Málaga ya ha comenzado a vivirse en la calle. Esta mañana, poco después de las diez, el Paseo del Parque se ha ... llenado de caballos, enganches y peregrinos para participar en la tradicional romería al Santuario de la Victoria. Es el acto que abre la feria de día en el Centro. Y este año, la encargada de portar la bandera verde y morada ha sido la periodista y presentadora Toñi Moreno.

Horas antes, Málaga celebraba el arranque oficial de la feria con el espectáculo de fuegos artificiales y drones en la noche del viernes. Pero ha sido esta romería la que ha marcado el inicio del ambiente festivo en las calles del casco histórico. Toñi Moreno aparecía por las puertas del Ayuntamiento radiante, vestida con un elegante traje de gitana rojiblanco y una sonrisa imborrable. No podía faltar a esta cita su hija Lola, que iba vestida como su madre. «Ella está un poco aturdida, no se quiere hacer una foto conmigo. Venimos las dos encantadas», bromeaba la periodista sobre su pequeña.

Desde bien temprano, la Alameda Principal se empezó a llenar de gente para recibir a su abanderada. «Me siento feliz, con mucha responsabilidad. Sobre todo agradecida. Siento mucho el cariño de Málaga. Ahora voy a la calle a dar lo que he recibido», expresaba Moreno.

A las 10:40 salía Francisco de la Torre y Toñi Moreno a las puertas del Ayuntamiento, donde ha tenido lugar el acto institucional con miembros de la corporación municipal y representantes de las peñas y asociaciones. Allí, la presentadora ha recibido la bandera de Málaga en uno de los momentos más simbólicos del día. Uno de los momentos más esperados ha sido cuando la presentadora ha tremolado la bandera a las puertas de la Casona del Parque. Un gesto que simboliza el arranque del camino hacia el Santuario. El año pasado, ese mismo honor recayó en el humorista malagueño Manolo Sarria.

Después de la escuchar el himno de Andalucía y España, Moreno ha vuelto a ondear la bandera verde y morada entonando un «viva, Málaga» seguida por todos los allí presentes. Tras este emotivo acto con bailes tradicionales, la presentadora y el alcalde han puesto rumbo hacia la Plaza de la Marina en un coche de caballos.

A las puertas de Calle Larios, la abanderada no ha dudado en bailar unos verdiales, disfrutando e interactuando en todo momento con los malagueños. Tras el izado de la bandera en la Plaza de la Marina sobre las 11:30 horas, la Banda Municipal de Música de Málaga ha acompañado el inicio del recorrido. La comitiva ha partido hacia el Santuario por un itinerario que incluye la Alameda Principal, Puerta del Mar, Atarazanas, Plaza de Arriola, Pasillo de Santa Isabel, Carretería, Álamos, Plaza de la Merced y calle Victoria.

El ambiente ha sido festivo desde los primeros compases. Los trajes de flamenca, los sombreros y las flores en los carros han llenado las calles del centro. El público ha respondido con entusiasmo y ha seguido el paso de la romería.