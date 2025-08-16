Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La periodista y presentadora Toñi Moreno, poco antes del inicio de la la tradicional romería al Santuario de la Victoria. Marilú Báez

Toñi Moreno da el pistoletazo de salida a la Feria de Málaga con la tradicional romería

Ambiente festivo desde primera hora de la mañana para arropar a la presentadora en la peregrinación hacia la basílica donde se realizará la ofrenda floral a la Virgen de la Victoria

Rocío Nadales

Sábado, 16 de agosto 2025, 11:38

La Feria de Málaga ya ha comenzado a vivirse en la calle. Esta mañana, poco después de las diez, el Paseo del Parque se ha ... llenado de caballos, enganches y peregrinos para participar en la tradicional romería al Santuario de la Victoria. Es el acto que abre la feria de día en el Centro. Y este año, la encargada de portar la bandera verde y morada ha sido la periodista y presentadora Toñi Moreno.

