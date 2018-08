Teresa Porras: «Si la gente colabora en ambiente y en limpieza, la feria será para enmarcar» Teresa Porras posa en un balcón que da a la calle Larios, ya engalanada para los festejos. / Francis Silva La concejala de Fiestas, Playas y Limasa huye del debate entre la fiesta del Centro y la del real, pero confía en que la obligación de las casetas de abrir al mediodía atraiga a más personas al recinto ferial FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Jueves, 9 agosto 2018, 00:38

A pocas horas del arranque de la Feria de Málaga, Teresa Porras encara con optimismo el doble reto que en los próximos días le supone ser la concejala de Fiestas y también la responsable de Limasa. Niega las críticas que apuntan a que en el Ayuntamiento se prime más el real que el Centro y también que la fiesta en el casco antiguo haya perdido esencia: «Cada uno busca su ambiente», asegura. Y manda un mensaje a los malagueños y visitantes para que colaboren en la buena imagen de la ciudad al remarcar que «los trabajadores de Limasa no son los criados de nadie».

–Usted es de vestirse cada día de flamenca. ¿Tiene ya los trajes preparados?

–Pues claro que sí. ¡Cómo no los voy a tener! Eso se prepara de un año para otro. Una vez que los utilizas, los limpias y listos para volver a ponértelos.

–¿Y la chaqueta de Limasa?

–La tengo puesta desde abril (cuando asumió la responsabilidad en el servicio de limpieza) y no me la he quitado ningún día, así que seguiré llevándola puesta.

–Fiestas, Limasa, Playas, Servicios Operativos, Cruz del Humilladero... ¿Cómo lleva el calificativo de 'superconcejala'?

En ese tipo de cosas no entro. Para hacer las cosas bien, o al menos intentarlo, necesitas un buen equipo que te rodee, y yo lo tengo. No me considero ni súper ni nada, solo una persona más del equipo de gobierno.

–Le pregunto porque este año tiene el doble reto de organizar una buena feria, pero también que esté limpia.

–Siempre digo que el carro anda con dos ruedas. Tendremos efectivamente una buena feria si la segunda rueda funciona y los ciudadanos colaboran y quieren divertirse, porque para eso está montada, para disfrutarla. Y respecto a la limpieza, también tiene que funcionar la segunda rueda, y eso significa que hay que colaborar porque si se ponen más de cinco mil papeleras de cartón entre el Centro y el real no nos cuesta trabajo ir a buscarla y tirar las cosas dentro. Eso ayudaría muchísimo a que la feria se mantenga durante todo el día limpia, es un reto que tenemos que ponernos entre todos. Y eso es lo que pido, porque si la gente colabora en el ambiente y en limpieza, la feria será para enmarcar. El año pasado tuvimos una gran feria y éste creo que va a ser mejor.

–¿Tan bien se presenta?

–Creo que sí. La gente tiene ganas de feria y se ve que vamos saliendo de la crisis. Hemos pasado años complicados y ahora respiramos con ganas de divertirnos porque la economía va bastante mejor.

–Hablando de ganas de diversión, ¿no le parece que la Feria del Centro se queda corta al acabar a las seis de la tarde?

–Ya se hizo una experiencia piloto a las siete de la tarde y la verdad es que el resultado fue el mismo. Tenemos dos ferias y además una taurina, por lo que son tres, así que los servicios que hay de policía o limpieza hay que coordinarlos muy bien para poder estar en los tres sitios para atender las demandas ciudadanas. Se hizo la prueba y fue el mismo resultado, así que creo que el horario de las seis está bien puesto, aunque haya quienes pidan alguna hora más.

Centro o real

–También hay quienes piden más esfuerzo para recuperar ese ambiente familiar de la Feria del Centro.

–Creo que igual que en el real, la Feria del Centro también es familiar. Los jóvenes también se quieren divertir y necesitan su espacio, y eso no significa que no sea familiar. La fiesta puede ser familiar para los jóvenes y también para los más mayores.

–Pero sí que se ha perdido ese ambiente más tradicional.

–Hay zonas en las que diría que no, cada uno busca su ambiente y elige su zona, como ocurre con las plazas donde habrá música en vivo. En la de Mitjana habrá un público más joven y en la de la Constitución o La Merced otro distinto.

–¿Qué hay de aquella idea de quitar casetas del Centro?

–Ahora mismo no se ha hablado de eso. De hecho, este año están montadas las mismas que el año pasado.

–Personalmente, ¿usted es más del Centro o del real?

–Yo soy de feria, y dónde esté la voy a buscar. Como concejala tengo que venir a una y a otra, pero cuando tiene buen ambiente a mí me da igual.

–Se habla de potenciar el real pero no tanto el Centro.

–Yo creo que eso es una guerra de los medios de comunicación porque los que organizamos la feria no estamos en esa guerra. Cuando se habla de que se potencia el real es porque allí hay que montar una ciudad mientras el Centro está montado todo el año y lo único que hay que hacer es decorar las calles y habilitar los distintos espacios. Y en ese sentido, este año se ha dado un paso importante porque los restaurantes se han implicado en la decoración de sus establecimientos. Ahora te encuentras los farolillos, los lunares y eso te da el ambiente de que estamos en feria. El año pasado, pese a que los hosteleros son los más interesados, no los decoraban. Este año se lo han tomado en serio y los restaurantes están adornados incluso antes, que es la forma de decir al turista que dentro de unos días estaremos en feria.

–Una novedad en Cortijo de Torres es la obligatoriedad de las casetas de abrir al mediodía. ¿Cree que va a servir para atraer a más gente?

Antes, la ordenanza permitía abrir a partir de las doce y ahora se ha puesto como una obligación porque había casetas que solo abrían de noche. Con la demanda tan grande que tenemos de organizaciones, si la adjudicataria de una caseta no puede o no quiere abrir al mediodía, pues que se la dé a otro y que la lista siga corriendo, porque a las asociaciones les cuesta mucho dinero montarlas y poder conseguir ingresos para mantener su actividad durante el resto del año, y eso es lo que se ha pretendido.

–¿Y eso no es potenciar el real en detrimento del Centro?

–Pues no, la única razón que nos mueve es ésa, porque había casetas que no abrían al mediodía y entendemos que hay que quitarle esa adjudicación y dar respuesta a la demanda de colectivos que lo necesitan para mantener su actividad durante el año. No hay otro motivo detrás.

–¿También se va a reforzar la zona para la juventud?

La organiza el Área de Juventud y tienen a los grupos del MálagaCrea, que son los que actúan. Aún así, estamos buscando la forma para que también puedan celebrarse actividades de este tipo al mediodía porque son buenas para potenciar el día en el real.

–¿Habrá botellódromo?

–El botellón no está autorizado como bien sabe, pero no se puede mirar a otro lado porque se hace, aunque es cierto que en unos sitios como el Centro se nota más que en el real.

Limpieza en el casco antiguo

–¿Cómo se va a afrontar la limpieza en el Centro?

–Con mucho cuidado.

–Compleja sí que es con tantas personas en las calles.

–Claro, sobre todo por los horarios. Es cierto que la restauración quita la música en la calle a las seis, pudiendo seguir dentro, pero aún así sigue quedando gente por las calles y eso dificulta el trabajo, especialmente los fines de semana. Lo fundamental es no tener altercados y que el Centro esté disponible cuanto antes. El reto es que esté listo antes de las dos de la mañana.

–¿Se repite el sistema de primero lanzar una avanzadilla para despejar las calles y ya por la noche actuar a fondo?

–Este año vamos a intentar entrar con un equipo por Madre de Dios y el habitual por Larios, y conforme vayamos viendo que la gente entra en los establecimientos o se marcha iremos limpiando en los espacios que vayan quedando libres.

–Vamos, que tampoco se va a apretar a personal para echarles.

–Eso lo manda la policía. Según vea la situación irá abriendo paso y nosotros iremos entrando.

–Aprovechando que hablamos de limpieza, ¿para cuándo estará la municipalización de Limasa?

–En eso estamos trabajando, pero no es un huevo que se echa a freír. Hemos creado una mesa de trabajo para la liquidación de la sociedad actual y seguimos hablando con el comité de empresa. El ritmo irá conforme queramos avanzar las partes.

–A nivel político está encarrilada la municipalización, pero ¿cómo está con la parte laboral?

A nivel político sí y a nivel laboral creo que también. Limasa ha dado un avance y eso es positivo para todos, pero pido colaboración ciudadana porque así se es más productivo y se trabaja mejor. Los trabajadores de Limasa no son criados de nadie, son profesionales y si les facilitamos el trabajo lo haremos bastante mejor y seremos más productivos y eficientes.