Una semana de música con grandes actuaciones

Viernes, 10 agosto 2018, 12:37

El Auditorio Municipal del real de la Feria de Málaga contará este año con una de sus ediciones más variopintas y divertidas, ya que el humor tendrá un día especial señalado en rojo en el calendario de actuaciones. Habrá también lugar para el flamenco, el pop y los bailes populares. Una programación que abrirá el sábado 11 de agosto El Arrebato. El autor andaluz intercalará algunos de sus clásicos con las canciones de 'Músico de Guardia', su novena aventura sonora a cuyo timón se sitúa un tándem que es, a la vez, garante del mejor sonido y éxito en el lenguaje del pop: David Santisteban y Riki Rivera. La rumba y el flamenco con tintes de pop pondrán banda sonora a la inauguración de las actuaciones en un auditorio que también contará el mismo sábado con la interpretación de Encarni Navarro, que deleitará a los espectadores con su copla, su flamenco y sus cantes malagueños.

Las actuaciones de domingo 12 de agosto contarán con un nombre propio: el de Chiquito de la Calzada. Humoristas de renombre ofrecerán un espectáculo en homenaje a uno de los malagueños más queridos y recientemente fallecido. Será una noche en la que Manolo Sarria, Justo Gómez, Tomás García, Morta y Manolo Doña, Ángel Luis Rodríguez Idígoras y Eduardo Bandera participarán en esta gala en la que el humor y las risas de los asistentes serán, seguro, el mejor homenaje que recibirá el célebre artista trinitario.

El lunes 13 de agosto continuará el espectáculo en el Auditorio Municipal. Será el turno para Efecto Pasillo, grupo musical fundado en la isla de Gran Canaria en 2007. Debutaron con la canción 'Chacho' en 2010, con el lanzamiento de su álbum homónimo 'Efecto Pasillo'. Su estilo musical combina sonidos diferentes como el rock, pop, funk y la música latina. Durante este 2018 el grupo está en plena promoción del disco 'El barrio de las banderas', con canciones como 'Carita de buena', 'No hay nadie en el mundo como ella', 'Hueles a fresa' o 'Salvajes Irracionales', su actual 'single'. Durante la noche, actuará también la cantaora malagueña Virginia Gámez y habrá tiempo para disfrutar de bailes populares de Málaga.

Al día siguiente, ya en el ecuador de la feria, el martes 14 de agosto se presentará en el Auditorio Municipal uno de los platos fuertes de la programación. Niña Pastori deleitará a los asistentes con temas de su último álbum, recién publicado y que supone el décimo de su carrera. Lo nuevo de la de San Fernando es otra exhibición vocal e instrumental de una artista respetable y respetada, que afronta su nuevo trabajo discográfico tras el éxito de 'Ámame como soy', con el que logró el Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Flamenca. En su repertorio, no obstante, no faltarán algunos de los clásicos de una artista que a lo largo de su trayectoria ha reunido, entre otros, dos Premios Dial, otros tantos Amigo y diversos discos de Oro y Platino en países como España, Colombia y Argentina. El Auditorio Municipal también contará el martes con la actuación de la banda malagueña Jarrillo Lata: Pepe Torregrosa y Agustín Sánchez fueron sus fundadores en 2007. Les acompañan Miguel Ángel Pérez, Daniel Lozano, Sergio Pino, Antonio Aguilar y Daniel Garry. Durante la noche, volverán las actuaciones de bailes populares de Málaga.

Poco qué explicar de la banda que actuará el miércoles 15 de agosto: Siempre Así pondrá en pie al Auditorio Municipal con clásicos como 'Se me va', 'Para volver a volver' o 'A mi manera', su particular versión del clásico que popularizó Frank Sinatra. Desde 1992, el grupo andaluz ha publicado más de trece discos. La actuación consistirá en un repaso por toda su discografía, donde no dejarán 'huérfanos' a su público de los clásicos más queridos y que forman parte ya de varias generaciones. Más de 25 años sobre los escenarios avalan la trayectoria de un grupo que supondrá uno de los días fuertes de la programación del Auditorio Municipal.

El jueves 16 de agosto será el turno para otro de los clásicos de la música española. Marta Sánchez pondrá voz en el Auditorio Municipal a canciones que ya son himnos para sus fans, como 'Desesperada', 'Dime la verdad' o 'Caradura'. La artista, que se ha reinventado en varias ocasiones debido a su dilatada trayectoria, que inició como miembro del grupo de los ochenta Olé Olé, dará la nota vocal pero, también, de espectáculo, en una noche que contará, además, con la actuación del artista malagueño, nacido en 1994, Juanma Suárez: comenzó su andadura en el mundo de la copla con solo nueve años y ahora es uno de los artistas noveles más prometedores de la provincia malagueña en su género.

La gaditana Merche será la encargada de poner el punto final a las actuaciones del Auditorio Municipal el sábado 18 de agosto. Más de doce años han pasado ya desde un debut discográfico que significó la venta de 100.000 copias, en un momento en el que la música estaba pasando por una grave crisis y el fenómeno televisivo de Operación Triunfo. El tema 'No me pidas más amor', incluido en el álbum 'Mi sueño', se convirtió en banda sonora del concurso Gran Hermano y de la serie andaluza Arrayán. Formó parte del jurado para seleccionar al representante de España en Eurovisión 2011 y 2014 y del espacio Tú sí que vales de Telecinco, además de presentar el programa de Canal Sur 'Cerca de ti'. Su actuación forma parte de su gira 'Tour de otra manera', que lleva en marcha desde el año pasado, cuando publicó su último trabajo ('De otra manera') y donde no faltarán tampoco sus canciones más célebres. La artista paleña Aurora Guirado subirá también al escenario del Auditorio Municipal en una noche donde se clausurarán las actuaciones musicales en este espacio durante la Feria de Málaga 2018.

Una semana, en definitiva, con un cartel variado donde se darán cita varias estrellas de la música, se promocionarán a artistas locales y habrá lugar para los bailes populares malagueños.