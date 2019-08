El rock malagueño hace temblar el Real de la Feria El grupo 'Señor Mirinda' durante su representación ayer por la noche. 'Señor Mirinda', 'Cherry Bomb Rock Band' y 'Money Makers' protagonizaron una noche de rock en la Explanada de la Juventud rememorando éxitos de los años 80 y 90 PABLO ZORRILLA Sábado, 17 agosto 2019, 10:11

Focos de luces rojas y verdes se mezclan con el humo coloreando el escenario. Sobre él, la banda 'Señor Mirinda', integrada por cinco artistas, de los que tres tocan el bajo y la guitarra, y el resto la batería y el bajo, presenta a su género favorito para los que aún no saben de qué va a ir la cosa: «Esto es un poco de Rock & Roll», canta la voz del grupo, el conocido como 'caimán malagueño', quien lleva consigo el logotipo del grupo en su camiseta, un círculo naranja y una silueta que danza igual que los artistas que inauguran esta noche de espectáculo.

Su especialidad en adaptar éxitos de los años 80 y 90 a su estilo, melódico y eléctrico a la vez, a temas como 'Veneno en la piel', de Andrés Calamaro, anima al público a bailar y quedarse perplejo con el dominio de 'El Zurdo' con la guitarra, quien se exhibe tocando de todas las posturas posibles: del revés, agachado, estirado, e incluso con con la boca, si es que no lo hacía con los dientes. El público alababa a la banda completa eufórico, sonaba «no puedo vivir sin ti, no hay manera…», canción de Los Ronaldos, pero esta vez eran los asistentes quienes la entonaban al unísono.

La explanada se iba llenando conforme iban pasando los minutos, en algunos casos de fans de la banda que se acercaban a la primera fila y, en otros, de jóvenes dispuestos a disfrutar del segundo día de feria, acompañando a un grupo que «podía hacer de todo». Hasta flamenco.

Sin embargo, su predilección por el rock se plasmaba en sus 'cover', entre ellos, 'Cien gaviotas', de Duncan Dhu, y 'Mucho mejor', de Los Rodríguez, más conocida por «hace calor, hace calor…».

Los miembros de 'Cherry Booms' bailan en su turno del concierto. / Pablo Zorrilla

El siguiente grupo en subirse al escenario fue 'Cherry Booms', liderado por Silvia Cruz, quien cautivó con su intensa voz y energía a un público que no hacía más que pedir más música. «Yo soy como de Brooklyn vaya», se autodefinía la cantante sin haber cesado de balancearse durante toda su actuación, protagonizada por canciones en inglés y otras que daban tributo a las mujeres.

La acompañaban seis artistas más, quienes tocaban la guitarra, la batería y el trombón. También la pandereta se hizo hueco versionando a las grandes divas del rock, como Janis Joplin, Tina Turner o Alanis Morris, a estrellas como Queen con su famoso 'I want to break free' y a la copla española de Luz Casal, «Loca por volverte a ver».

El movimiento de los artistas en cada canción se hacía notar y quienes lo espectaban eran mayoría y pedían más canciones nostálgicos. El grupo resolvía el asunto dándole «juerga de la buena». Los de los trombones se sumaron al baile desde el escenario mientras todos coreaban entusiasmados lo que los artistas reclamaban, en este caso, piezas de 'Sweet dreams', de Eurythmics, seguidas por unas últimas de 'What's up 4 non blondes': «Hey what's going on… hey hey hey».