«Hay que reducir dos festejos de la feria y colocarlos durante el año» El paseíllo ha terminado, son los últimos momentos de cierta intimidad antes de que salga el novillo. / Hugo Cortés Entre barreras El empresario de la plaza, José Carlos Escribano, sostiene en su balance del abono que no es rentable y es necesario cambiar el pliego para diversificar las corridas MANUEL GARCÍA Málaga Jueves, 22 agosto 2019, 00:42

Con la novillada con picadores que se celebró ayer en La Malagueta se da por concluida la feria taurina de este año, aunque desde hoy y hasta el domingo tendrá lugar el XIV Certamen Internacional de Escuelas Taurinas. Eso sí, como es habitual, al seguir gratis, no cabrá ni un alfiler. Con ello comienzan a hacerse los balances, a recordar la mejor faena, la ganadería que dio más juego en el ruedo y todos aquellos aspectos que se han desarrollado en este ciclo taurino, siendo el maestro José María Manzanares el que gana más enteros entre los aficionados para adjudicarle la mejor actuación.

El empresario de la plaza, José Carlos Escribano, antes de que se iniciara el paseíllo en el festejo de ayer, realizó su particular evaluación de todo lo acontecido en los últimos ocho días tras ser preguntado por este periódico. «A nivel artístico ha sido muy positivo, creo que hemos tenido una feria de mucho peso y que corresponde al nivel y la exigencia de La Malagueta, han pasado las grandes figuras que estaban en activo, y las que no lo han hecho que estaban acarteladas ha sido porque se han dado de baja. También, en general ha habido buenos toros y muy bien presentados, y si hubieran acertado con las espadas nos hubiéramos encontrado con una feria triunfal que no triunfalista», dijo.

En cuanto a la ausencia de figuras esperadas como Roca Rey el empresario destacó que «ha sido una cornadita y una baja sensible para la empresa, aunque también hay una nueva baraja de toreros que están interesando al público y uno de ellos era Pablo Aguado, además de Castella y El Fandi», aseveró.

Asimismo, sobre la asistencia de público Escribano reconoció que «no ha sido la esperada, pese a que hemos estado en un 48% de ocupación y venta y aquí se debe llegar al 65%. Es verdad que estamos subiendo poco a poco cada año, pero no es suficiente y no es rentable, y lo digo por asegurar el futuro, no por ganar más o menos dinero».

Como soluciones plantea, a sabiendas de la poca afluencia de público, «reducir dos festejos la feria taurina de Málaga y colocarlos en otro momento del año, además de la corrida del Domingo de Resurrección, que está dentro del pliego, podría ser una feria de la primavera en mayo o junio. Así quedaría una feria con cuatro corridas de toros, una novillada y una de rejones, y el certamen de escuelas taurinas. Ahí podríamos tener muchos argumentos para tener una feria rentable porque hay que crecer con lleno».

Volterera de Juan Carlos Benítez. / Hugo Cortés

Para llevar a cabo estos cambios la empresa Toros del Mediterráneo no solo debe seguir gestionando la plaza, también la Diputación, propietaria del coso, debe cambiar el pliego. «Hay que aprovechar la reforma de la plaza para darle vida durante todo el año. La intención de la empresa es ser viable, pero bajo las condiciones de este pliego es complicado. Como empresario pido flexibilidad para poder confeccionar la feria que creo que Málaga está demandando», afirmó.

Por su parte, el diputado de Cultura del ente supramunicipal, Víctor González, remarcó que ha sido una feria «que podría haber sido mejor, con la falta de público salvo en algunos días. Me quedo con la reinauguración de la plaza, la cantidad de gente joven que he visto en la plaza, con Manzanares con la pena que podía haber abierto dos puertas grandes y que el ganado debía haber rallado a mayor altura. Una feria para mejorar», sentenció. Acerca de las intenciones de la empresa de diversificar los festejos durante el año, el diputado argumentó que «se debería de abordar con un pliego diferente al actual. En septiembre tomaremos una decisión de proceder o no a la renovación, la prórroga o de sacar un nuevo pliego. Si hay nuevo pliego son cuestiones que podremos valorar, esas y otras tantas», concluyó.