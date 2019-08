Historias y visitantes del Real: diversión, baile y muchas risas Así son las noches durante feria en Málaga / FRANCIS SILVA Los feriantes de distintas ciudades de España acuden a la Feria de Real para pasarlo bien MARINA G. PEDRAZA MÁLAGA Lunes, 19 agosto 2019, 13:29

La Feria es la excusa perfecta para ponerse ese traje de flamenca y posar delante de las estatuas de los jazmines que decoran la feria del Real. O para viajar desde Madrid con los amigos para desafiar los rumores que se oían que había sobre la feria malagueña. Aquí se viene a bailar y beber. A dejar las penas, ponerse guapa y darlo todo en las casetas. Cualquier noche es fácil encontrarse en el real con personas que llevan todo tipo de prendas que oscilaban desde lo tradicional, a lo alternativo, lo atrevido, descocado y, sí, lo original.

Así fue el caso de un grupo de amigas que vestían de negro y blanco, diademas luminiscentes de colores y flores bien alegres. «Es la segunda noche que venimos», explicó Pepa Mayor bien alegre. «¡Esta es mi primera noche!», exclamó Elisa Eló. Y, cómo no, aprovecharon hasta el último segundo. «He llegado a mi casa a las nueve y media de la mañana», confesaba Pepa, que junto a Arancha Muñoz, compañera de aventuras, se acompañaron durante el trayecto a casa a la misma hora. «Yo es que he sido responsable y me fui pronto a casa porque trabajaba», se justificaba Araceli Broto. Llevaba una botella de agua en sus brazos mientras decía «soy muy sana, sólo voy a beber agua». En seguida, todas sus amigas se burlaron de ella con cariño: «¡Qué mentirosa!» y explotaban en sonoras carcajadas. Araceli Broto pudo observar el aumento de público esa noche, «hay mucho más gente que otros años, y del año pasado». Arancha Muñoz, dicharachera, describía cómo había «muy buen ambiente y muy buen rollo». Ellas lo tenían claro; esa noche se venía a «bailar y beber, beber y bailar». «¡Me voy a pillar una tajá!», suspiraba Pepa Casa Mayor. Y se fueron, con una sonrisa y complicidad dignas de cualquier película de Hollywood, iluminando -en el más literal de los sentidos- la estancia en la que estuvieran.

Unas casetas más allá se atisbaba a ver a dos amigos bailando los básicos del flamenco. Con una flor blanca en su corto pelo, el amigo se dejaba llevar. Ellos eran parte de un grupo de nueve amigos de Madrid que habían bajado a la feria de Málaga para celebrar nada más y nada menos que «su despedida de casado». Para Javier Castaño, protagonista de esta «despedida», era su primera vez en la feria en la ciudad. «Las expectativas que teníamos no eran muy buenas porque no nos habían hablado muy bien de él, pero ahora es que lo estamos pasando muy bien, y la verdad, estamos satisfechos», explicó. Aún perdidos para encontrar la caseta prometida en el que sirvieran «pop y rock», disfrutaban bailando flamenco sin pensar en el qué dirían. Pronto, sus amigos le acompañaron. «Nos lo estamos pasando de lujo, es una pasada. Aunque a mi me gusta más la feria de día», dijo con una voz ronca Diego Merino, que ya era veterano en las ferias de Málaga. «Se acaba de separar y hemos venido a celebrarlo», gritó un amigo con efusividad. «Ha tenido que pagar el piso y se ha quedado a los dos perros», continuó otro compadre, que le agarró de los hombros.

FRANCIS SILVA

Rocío Millán y José Manuel Aguialdo paseaban cogidos de la mano por una de las calles principales del Real. Iluminados por las tenues luces de la noche, no tenían nada que envidiar a la ternura que tienen unos adolescentes en sus primeras semanas de relación. «Llevamos casados 51 años», dijo con orgullo José Manuel, quien llevaba un tambor verde en la mano que le quedaba libre. Él apoyaba fielmente a su esposa, quien canta en un coro durante la feria. Ambos van vestidos de flamencos, pulcramente vestidos y felices de estar juntos. «Todos los años venimos al rengue a cantar, aprovechamos para tomar una cervecita y a estar con los amigos del coro», dice con una sonrisa Rocío Millán. «Ya no vamos a los cochecitos no porque somos grandecitos pero sí lo pasamos bien», dijo divertida Millán. «Después venimos otro día, entramos en alguna peña conocemos a gente y aprovechamos lo que se puede», continuaba su esposo.

También hubo andaluces en la feria de noche, un grupo de amigos que llegaron «hace escasas horas». «Hemos entrado en esta caseta de forma aleatoria porque estaba el señor alcalde y lo queríamos saludar», dijo sin tapujos Manuel Sánchez. Este grupo que viajó desde Córdoba y Villaverde del Río (Sevilla) opinaban que «la feria es estupenda y nos hemos dado cuenta que no hay alberos, nos encanta. ¡Y wifi!». Ellos tenían las prioridades claras. «¡A mi me han hablado muy bien de las chicas de Málaga, son simpatiquísimas! Pero no es nuestra intención, en absoluto, sobrepasarnos al respecto», le siguió su amigo Álvaro Cubero. «Esperamos pasarlo bien con los amigos, relacionarnos con el autóctono malagueño, beber, compartir, bailar, disfrutar.», explicó Manuel Sánchez. «El ambiente con el que nos hemos encontrado es fabuloso para llevar una noche amena, distendida, en la que podamos disfrutar todos de una forma pacífica, y lúdica, sobre todo lúdica», complementó Javier Guarnido con una copa en la mano.

La radiografía del Real es clara: diversión, baile y muchas risas. Así son las noches durante feria en Málaga.