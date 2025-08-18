Paco Candela se rodea de gente buena y emociona con sus letras

La noche no podía empezar de otra forma, y menos una de feria. El segundo día de la Feria de Málaga comenzaba a las 21: ... 30 en el Auditorio Municipal con una muestra de bailes malagueños y flamencos. No había una silla libre en pista, pero en la grada siempre había hueco para cualquiera que quisiera pasar un buen rato acompañado de buena música esa noche de 17 de agosto. En ese ambiente festivo y cercano, Paco Candela se rodeó de gente buena y emocionó con sus letras, convirtiendo el escenario en un lugar donde la tradición y el sentimiento fueron protagonistas.

«Muchas gracias, Málaga. Un placer estar aquí, un año más, otro año más con la gente de mi tierra», decía Aurora Guirado antes de entonar su primer tema. La cantante recordó con especial emoción la canción que compartió con Pepa Flores, un momento 'Recíproco' con el público.

El escenario no era gigantesco, ni las luces apoteósicas, pero Guirado estaba en su tierra, cantando por y para ella y solo se necesitaba su voz para hacer de esa noche una velada especial, sin efectos añadidos. No era su primera vez en un escenario: controlaba la escena y la hacía suya.

En el ecuador de su espectáculo, alrededor de las 22:25 horas, decidió tomar un breve descanso. Para descansar la voz, sí, pero sobre todo para recordar que una cantante no es nadie sin su grupo y alabar la actuación de los músicos que la acompañan. Uno por uno les dedicó unas palabras de cariño mientras ellos demostraban su dominio con los instrumentos.

No podía ser de otra forma que finalizar su concierto con 'Dormido entre rosas', tema de Carlos Cano, haciendo un guiño al amor y, sobre todo, a la tierra de la artista, Málaga. No antes sin dar las gracias a los técnicos de sonido que, como destacó, «hacen posible estos momentos y trabajan con pleno sol del día».

Entre show y show la gente aprovechaba para tomar el aire o darse una vuelta por los puestos que había alrededor del Auditorio. En una noche de agosto no podía faltar un complemento imprescindible: el abanico, de todos colores y formas, que se convirtió en protagonista silencioso de la velada.

Con boina y traje gris

Marcadas las 23:00 horas, el momento más esperado estaba a punto de llegar y era palpable en el ambiente. Había gran expectación por Paco Candela, cantante muy popular por sus apariciones en Canal Sur y por su trayectoria en la música andaluza. El público coreaba su nombre hasta quedarse sin voz y, como si lo invocasen, apareció en escena.

Con boina y traje gris, el artista arrancó con fuerza. 'Ratitos buenos' abrió un repertorio cargado de sentimiento, sostenido en esa voz grave y carismática que conquistó uno a uno a los corazones de los asistentes. Tras ello, llegaron temas como 'Me falta mi viejo' y 'Siéntate a mi vera', que emocionaron a más de uno en el auditorio.

«Que disfrutéis conmigo, espero poder estar a la altura», pidió Candela al público antes de entonar 'Volver a ser niño', con la que logró un silencio respetuoso y un estallido de aplausos al final.

El público despidió a Paco Candela en pie, agradecido por una actuación de más de una hora y media y lleno de 'Ratitos buenos' que cerró con broche de oro la segunda noche de feria en la que la música fue la verdadera protagonista. La Feria de Málaga volvió a demostrar que no solo se celebra en la calle: también en el escenario se viven momentos inolvidables.