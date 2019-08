Una noche de música electrónica por y para los jóvenes Dj René fue el primer artista en 'pinchar' de la jornada del sábado. / Pablo Zorrilla 'Tech house', 'Electro Progressive' y otros estilos orientados al 'Future house' versionaron lo último en 'reggaeton' y éxitos de otros géneros de la mano de Dj René y el dúo Vicman Romero & Mike Sildavia PABLO ZORRILLA Domingo, 18 agosto 2019, 10:35

El primero en salir al ruedo fue Dj René. Lo hizo cuando la mesa Pioneer que utilizarían los artistas invitados a la gala musical estaba preparada para que fluyeran remixes de una larga lista de temas. En ella, canciones como 'Watch out for this', de Daddy Yankee y Major Lazer, 'Soltera', de Lunay y otras de artistas como Bad Bunny o Tego Calderón iniciaron una sesión que alcanzaría las dos horas, durante la que los asistentes bailaron, se dejaron la garganta cantando estribillos, algunos fueron manteados y otros se colgaron la camiseta al hombro.

Dj René, de pie sobre un panel metálico y rodeado de aparatos que amplificaban el sonido que 'pinchaba' – según el argot de los músicos de mesa –, tocaba las palmas y agradecía al público su gran recibimiento: «Arriba Málaga», pronunciaba satisfecho por el micrófono y comprobaba que todo iba sobre ruedas desde sus auriculares. Conforme transcurría el tiempo, se acercaban fotógrafos al encuentro y la música se alejaba de los temas latinos del inicio, aproximándose más a otros géneros. 'Bella ciao', 'We found love', de Rihanna, el clásico de Queen, 'We will rock you', 'Losing it', de Fisher, e incluso la banda sonora de El Rey León fueron algunos de los éxitos que concluyeron la primera mitad del evento.

El dúo Vicman Romero & Mike Sildavia anoche en la Explanada de la Juventud. / Pablo Zorrilla

«Ahora sigue la fiesta, tranquilos», se despedía Dj René con su camisa celeste adornada de piñas. Los jóvenes pedían «otra», pero era el turno de Vicman Romero & Mike Sildavia, el dúo que el pasado junio consiguió entrar en la histórica lista '51 Chart' de la emisora Máxima FM con su remix Dynamite.

Los dj's de Torrox, estuvieron a la altura del clima de su tierra – reconocido el mejor de Europa –. Destacaron canciones de artistas top del actual 'reggaeton', así como Anuel AA, Bad Bunny, Ozuna, además, no pudo faltar el famoso 'Gasolina', de Daddy Yankee. Todo ello, acalorados por un aforo que superaba el del día anterior y que sabía lo que el Real de la Feria acogía esa noche.