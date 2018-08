La música electrónica se apodera de la explanada de la Juventud el penúltimo día de Feria de Málaga

En la noche del viernes no hubo conciertos, pero sí más música que nunca. Los malagueños We Are Not DJ's y Les Castizos fueron los encargados de coger los mandos y hacer vibrar la explanada de la Juventud del Cortijo de Torres, que parecía mucho más animada que la noche anterior.

Poco antes de las 23.00 horas, la zona de conciertos ya empezaba a llenarse de jóvenes que estaban dispuestos a saltar y a cantar con sus DJs favoritos. Aunque la media de edad en el recinto rondaba los 20 años, Maite y Joaquín, aproximándose a los 40, no quisieron perderse la fiesta que les tenían preparada los artistas. «Nos gusta este tipo de música desde que teníamos la edad de estos chavales», comentaban entre risas.

Los primeros en abrir la veda de la electrónica, o a lo que los más mayores llaman el «chunda-chunda», fueron los marbellíes We Are Not Dj's (en castellano 'nosotros no somos disc jockeys'). Desde luego no decepcionaron al público y empezaron la sesión como mejor saben: con buena música. Durante más de dos horas de show, los DJs Yolanda y Paco, lo dieron todo y más para ofrecer uno de los espectáculos más sonados de la Feria de Málaga2018 con bases rítmicas muy pegadizas. En mitad del set los diyéis bailaron en el escenario siguiendo su música y animando al público hasta el final. «Hemos disfrutado mucho. El año pasado también estuvimos aquí, pero lo de hoy ha sido muchísimo mejor», comentaba Paco. Desde luego, el mundo de la electrónica es un género muy diverso y complejo, pero We Are Not Dj's reunieron todos gustos musicales posibles en un solo espectáculo. «Hemos llegado a estar más de ocho horas seguidas pinchando, y ni nos dábamos cuenta de lo a gusto que estábamos. Hoy yo habría seguido más tiempo, ha sido genial», afirmaba Yolanda a SUR tras ser pregunta por sus impresiones desde el escenario en la noche del viernes.

«Os los hemos dejado calentitos, no empecéis con una floja», comentaba Yolanda entre risas al dúo de Les Castizos, Víctor y Fali, refiriéndose al público que los esperaba tras su actuación. Los DJs malagueños, que comenzaban con su show pasada la 01.00 de la madrugada, pisaron con fuerza las tablas y con un «¡vamos arriba, mi Málaga!» que animaba a los jóvenes a seguir dejándose la suela de los zapatos en el asfalto del botellón con más saltos y bailes. Desde luego el público de la explanada de la Juventud ya sabía a lo que se enfrentaba antes de que empezara el set, y con el recinto abarrotado y la feria dando sus últimos coletazos, Víctor no paró de animar a los jóvenes repitiendo: «¡se rompe la Feria, se parte Málaga!». Les Castizos, que ofrecen alrededor de 180 actuaciones anuales desde 2016, son compaginación, técnica y animación, y supieron meterse al público en el bolsillo desde el primer minuto.