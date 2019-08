El Cid: «En La Malagueta me siento siempre como en casa» El diestro del Salteras, en su última vuelta al ruedo en Málaga. / HUGO CORTÉS El maestro se despide de la afición malagueña. Canal Sur Televisión retransmitirá mañana el festejo de Málaga MANUEL GARCÍA Sábado, 17 agosto 2019, 01:16

El torero sevillano El Cid realizó ayer por última vez el paseíllo en La Malagueta en la jornada de despedida de la afición malagueña ya que esta es su temporada en la que dirá adiós a los ruedos.

El diestro, que no se fue muy contento del coso malagueño debido a que no consiguió ningún trofeo, lo intentó en la medida que el ganado le dejó mostrar su toreo. En declaraciones a este periódico, el torero explicó su visión de lo acontecido con sus dos antagonistas. «El primer toro ha sido noble, pero le ha costado mucho tirar hacia adelante. Creo que el toro lo ha entendido muy bien, le he sacado lo que tenía y la gente ha respondido muy bien. La lástima ha sido con la espada, que he tenido dos pinchazos, y con el segundo ha sido un toro muy hondo y le ha costado echarse, además de falta de entrega. Estaba la espada arriba y un poco contraria y por eso el toro no se ha echado», explicó. Pese a ello, comentó que estaba «muy contento con mi actuación de hoy en Málaga, he venido a por todas y he demostrado el momento tan bueno en el que me encuentro. Con este segundo toro me he sentido torero al dominarlo y meterlo en la muleta».

Asimismo, antes de abandonar el coso del Paseo de Reding El Cid tuvo palabras de cariño y añoranzas de los momentos vividos durante años en la plaza. «Tengo muchos recuerdos, muchos y muy buenos amigos y seguidores, familia, vengo mucho, mi mozo de espadas es de Fuengirola y la verdad es que en La Malagueta me siento siempre como en casa. El cariño del público ha sido patente hoy desde que he salido. Me hubiese gustado salir por la puerta grande, no ha podido ser, pero me voy muy feliz», concluyó.

Todo ello en una tarde anodina con escaso ambiente en la que se dejaron ver el empresario Federico Beltrán, los empresarios de la plaza José Luis Martín Lorca y José Carlos Escribano, los diputados provinciales Víctor González y Francisco Oblaré, el consejero del Málaga Club de Fútbol, Francisco Martín Aguilar; el matador de toros Saúl Jiménez Fortes, el cirujano José Rivas o el director de la Escuela Taurina de Málaga, Óscar Plaza; y Antonio Pedraza, presidente de la Fundación Manuel Alcántara, entre otros.

Por otro lado, Canal Sur Televisión retransmitirá en directo la corrida del domingo a partir de las 19.15 horas, presentado por Enrique Romero, cuyo cartel protagonizarán López Simón, Román y David de Miranda.