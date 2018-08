Málaga vibra con los ritmos canarios de Efecto Pasillo

Era uno de los conciertos más esperados por los jóvenes malagueños. Antes de que la banda subiera al escenario del Auditorio Municipal del Cortijo de Torres para iniciar su actuación en la Feria, miles de fans se aglutinaban a los pies de los artistas para sentirlos cerca y bailar y cantar al ritmo de sus ritmos canarios durante toda la noche.

Tras el concierto inicial de la malagueña Virginia Gámez, que abrió la jornada del lunes al compás del flamenco, por bulerías y fandangos, Efecto Pasillo salió al escenario al ritmo de 'Mi fortuna', una de las canciones de su nuevo disco, 'Barrio de Las Bandanas', que vio la luz en 2017. Conforme pasaban los minutos, más y más fans se congregaban a los pies del escenario y en las gradas del Auditorio, prometiendo otro lleno absoluto en la tercera noche de conciertos de la Feria de Málaga.

Además de los nuevos temas del disco 'Barrio las Bandanas', el grupo volvió a sus grandes éxitos de siempre, como 'No importa que llueva', 'Cuando me siento bien', o 'Carita de buena'. El público, mayoritariamente joven, no dejó de levantar los brazos y cantar al son de los artistas.

La banda canaria se despedía con el fondo de los coros de «Esto es Efecto Pasillo», pero el público pedía más. A los gritos de «¡otra, otra!», los artistas volvieron al escenario para satisfacer a un público con muchas ganas de fiesta. Con una de sus canciones más conocidas, 'Te comería con pan y mantequilla', la banda dijo «¡Hasta siempre, Málaga!» lanzando un cañón de confeti y serpentinas por los aires.