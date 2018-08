Málaga arranca su feria El alcalde de la panda de verdiales da el toque de inicio a la fiesta. :: surRomería. :: sur El pregón de Pablo Aranda y los fuegos artificiales, con un espectáculo artístico e innovador, darán el pistoletazo de salida a nueve días de fiesta y alegría MANUEL GARCÍA Viernes, 10 agosto 2018, 12:36

Todo está preparado para que Málaga arranque en pocas horas el motor de sus festejos de agosto. La ciudad vuelve a vivir otra edición de su feria y los malagueños tienen la oportunidad de aprovechar los próximos días de fiesta para olvidar durante una semana los problemas personales y los que vive la ciudad en particular. La capital se llena de farolillos y se enfunda el traje de gitana para disfrutar de la algarabía y de sus festejos mayores. Un año más la capital acogerá a miles de malagueños y visitantes de diversos países del mundo que acudirán a la cita anual del verano, la de la alegría de los que viven aquí en el sur y junto al mar. Una edición que contará con un día más aprovechando que la jornada festiva pasa al lunes día 20 de agosto y sigue la senda del impulso del recinto ferial de Cortijo de Torres con la incorporación cada vez más de establecimientos hosteleros con caseta propia en el real con la intención de apostar por una feria más tradicional y la búsqueda de un plus de calidad, marcando el rumbo hacia un nuevo modelo, aunque en el caso de la feria de día la mayoría de la gente sigue asistiendo en masa al Centro. Una batalla que ciertos empresarios del sector hostelero de la capital quieren ganar por mantener el espíritu de este espacio con la puesta en marcha de normas que mejoren la imagen de la feria, pese a que el botellón siga viéndose en las calles y el Consistorio tenga medidas previstas para atajarlo. No obstante, más de cien actuaciones de artistas locales amenizarán la Feria del Centro en diversos puntos del casco histórico.

Un recinto ferial que cuenta con una superficie de unos 120.000 metros cuadrados y más de cien casetas, que será el foco de atención de todo tipo de públicos. Restaurantes, discotecas, bares, cajeros automáticos, atracciones... Todo un emplazamiento pensado por y para el disfrute constante tanto de día como de noche, aunque también se vivirá en el Centro e incluso en La Malagueta con su feria taurina, cuando los ciudadanos harán suyas las calles en los próximos días y las plazas hoteleras tanto en la capital como en la provincia para una feria que este año tendrá casi 3 millones de euros de presupuesto municipal y un impacto económico a tener en cuenta.

De esta manera, ya está todo dispuesto para recibir a grandes y pequeños en una ciudad abierta y cosmopolita que celebrará sus festejos mayores con el júbilo que la caracteriza impregnada de cantes y bailes por malagueñas, la belleza de sus mujeres, la gastronomía local, especialmente el pescaíto frito, y los suculentos vinos de la tierra. Tanto de día como por la noche, un amplio programa de actividades se despliega en varios espacios como el Centro Histórico, el real de Cortijo de Torres, el Muelle Uno del recinto portuario y la plaza de toros de La Malagueta, para todos los públicos y gente de toda condición.

Una juerga imparable que dará comienzo mañana, aunque los prolegómenos tendrán lugar cerca de la medianoche de hoy. El novelista de la tierra Pablo Aranda pondrá su prosa al servicio de los malagueños desde el escenario instalado en las playas de La Malagueta impregnados de emociones en torno a su ciudad como pregonera de la feria de este año. Todo un honor para cualquier malagueño.

Tras la intervención del articulista de SUR, el cielo de la ciudad será un espectáculo de luz, que se lanzarán desde la zona de Levante del Puerto de Málaga. El espectáculo piromusical, que rondará los 13 minutos de duración y denominado 'Málaga mira al mar', contará con un carácter más artístico cuya producción será realizada por la empresa valenciana Ricasa con una trayectoria internacional de reconocido prestigio. Serán 800 kilos de material pirotécnico con un sistema de disparo pirotécnico que emitirá la señal de lanzamiento automática y sincronizada. Se llevará a la práctica experiencias de realidad aumentada. Se buscará una imagen de exclusividad, modernidad y solvencia, necesaria para un espectáculo de estas características huyendo de un espectáculo clásico. A lo largo del espectáculo se sucederán kamuros, lentejuelas, multicolores, sirenas, zumbadoras, colores cromátcos new, perlas y efectos descolgantes.

Igualmente, habrá seis temas musicales durante los fuegos que son: la banda sonora Kill bill, la banda sonora La bella y la bestia, 'Rolling in the deep', de Adele; 'The Royal Concept', de The Calling; 'On your way', de The Royal Concept; y 'To Glory', de Thomas Bergersen. Cuando los fuegos lleguen a su fin, junto al Mediterráneo comenzará el concierto que ofrecerá Efecto Mari Posa como apertura de todo un programa musical para todos los gustos.

Actuaciones

Marta Sánchez, Merche, Niña Pastori, Efecto Pasillo, Siempre Así, entre otros, pondrán música a cada noche de feria. Además muestras de bailes malagueños y flamencos y reconocidas figuras locales como Aurora Guirado, Manolo Sarria, Encarni Navarro o Justo Gómez precederán a cada una de las actuaciones. Por otra parte, Celia Flores y Ginés González actuará durante la Gala de Elección de la reina y el míster de la feria, organizada por la Federación Malagueña de Peñas y que tendrá lugar el miércoles 15 de agosto, y una gran gala en homenaje a Chiquito de la Calzada el día 12 en el Auditorio Municipal con humoristas locales.

En el caso del Centro, se mantendrán las actuaciones en directo de grupos locales en las plazas de la Constitución, Mitjana, Las Flores, Obispo y San Pedro de Alcántara, a la que se suma este año la de la Merced, con una animación que, unida a las actuaciones de pandas de verdiales en la calle Larios y el flamenco en la peña Juan Breva, aglutinan el programa previsto. En todas ellas habrá música hasta las 18 horas, hora de cierre de la fiesta en el Centro Histórico. El programa arrancará el sábado, con actuaciones en la plaza de la Constitución todos los días a partir de las 13 horas, mientras que en el resto de ubicaciones será entre las 15 o las 16 horas y las 18. Al mismo tiempo, la calle Larios volverá a disponer de un escenario dedicado al folclore popular malagueño con la participación de coros y grupos locales, además de las tradicionales pandas de verdiales. También, Pepe de Campillos, Raquel Framit, Sole de Málaga, Bonela Hijo o María Lozano deleitarán a los aficionados al cante flamenco entre la caseta municipal del flamenco y la copla, en el real, y la peña Juan Breva, en el Centro. Tampoco faltarán las actividades destinadas a los más pequeños en la Caseta Municipal Infantil del recinto ferial, como es el caso del espectáculo de 'Peneque y Fu Man Chi' el domingo 12 de agosto, y en la Feria Mágica de calle Alcazabilla, así como del mundo del caballo con el paseo de enganches y equinos y los espectáculos ecuestres en el real.

Seguridad

El dispositivo de seguridad contará con la Policía Local, que realizará un total de 5.200 servicios de seguridad, con una media de 525 efectivos diarios, y de los 1.938 efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia, que seguirán prestando sus servicios habituales, 529 lo harán a diario en la feria en un total de 2.149 servicios policiales destinados al evento , que se sumarán unos cien agentes de la Guardia Civil, que se encargarán del control de tráfico en los accesos a la ciudad y en las rondas de circunvalación. A estos dispositivos se agregan los del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, los voluntarios de Protección Civil y los servicios médicos con unidades móviles.

Las labores de limpieza se centrarán en el Centro Histórico y el Cortijo de Torres durante las 24 horas, y se mantendrá el tratamiento antipolvo en la zona de aparcamientos del real. Un total de 603 operarios eventuales se sumarán a la plantilla ordinaria de Limasa, como refuerzo en estos días; 78 vehículos entre recolectores, baldeadores y barredoras y vehículos de apoyo.

Además se van a emplear un total de 5.000 unidades de papeleras de cartón y 1.410 papeleras de 50 litros capacidad. Se han habilitado 8.492 plazas de aparcamientos en la zona del real y los alrededores, además de las plazas municipales en el Centro, que ofrecen un total de 5.106. Para los que no quieran desplazarse con su vehículo particular la Empresa Municipal Transportes pondrá a su disposición toda su flota de autobuses, que permanecerán en funcionamiento con un dispositivo de mañana y de noche, cubrirá 24 horas de servicio, con lo que ofrecerá más de 270 autobuses. EMT mantiene el precio reducido del billete a 1,5 euros y el de la tarjeta de 10 viajes, a 9,95 euros. También el metro ampliará el horario del servicio esta noche hasta las 02.30 horas, mientras que en el resto de días permanecerá hasta la 01.30 horas.

Asimismo, se producirán diferentes cortes de tráfico tanto en el centro de la ciudad, aunque manteniéndose la circulación por las calles perimetrales, como en el bulevar del real de Cortijo de Torres, que contará con más de 7.300 plazas de aparcamiento habilitadas.

Málaga arranca su feria. ¡A disfrutarla!