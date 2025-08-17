Lee el pregón íntegro de Javier Castillo en la Feria de Málaga 2025

PREGÓN FERIA DE MÁLAGA 2025. JAVIER CASTILLO. (Lee la crónica del pregón, aquí)

«¡BUENAS, MÁLAGA! Gracias a Paco por sus palabras y por haberme ... dado el honor de ser el pregonero de esta feria 2025, algo que estoy convencido que nunca olvidaré. Estar aquí arriba es un regalo inmenso que creo que, sin duda, se va a convertir en uno de los momentos más bonitos de mi vida. Este año la fortuna de estrenar esta maravilla de portada, que mezcla el color del cielo con el brillo de nuestra gente.

Soy alguien que sueña y escribe en un teclado la vida de personas que no existieron, a las que les ocurren cosas que nunca sucedieron. Suelo contar historias que sólo pasan en mi imaginación, pero hoy me siento la persona más afortunada del mundo, porque por primera vez tengo la suerte de hablar de nosotros, malagueños y malagueñas, la gente que conozco bien y siempre llevo en mi corazón.

Cuando Paco de la Torre me propuso ser el pregonero de la feria de mi tierra, dije que sí sin pensarlo. Fue como un relámpago que salió de mi boca que era imposible de controlar. Y os digo por qué. Porque las decisiones sobre lo que amas nunca se deben tomar con la cabeza. Y yo amo Málaga con todas mis fuerzas. Aquí creo que estamos todos enamorados de esta tierra, de este sol y de nuestro mar.

Os confieso uno de mis secretos de escritura, que creo que a estas alturas ya no se puede esconder: es Málaga. Málaga está en cada una de las palabras que escribo y en cada una de las emociones que siento. Si escribo como lo hago es porque Málaga me ha convertido en quien soy. Me ha enseñado a ver el mundo como sólo se entiende desde aquí, con esta luz que tenemos que no se puede explicar. Todas mis historias son oscuras, pero en todas brilla la esperanza, la belleza y el amor de verdad. Porque en Málaga aprendemos desde niños que no hay sombra sin un sol que la proyecte y que no hay emoción más sincera que la que sentimos al mirar a los ojos a nuestra gente.

Nací en Málaga y me he enamorado en Málaga. He estudiado en Málaga, estoy criando a mis tres hijos en Málaga, junto a mi preciosa esposa malagueña, que siempre será mi mitad. Y en los trayectos de tren de cercanías desde Fuengirola al centro, escribí en el portatil mi primera historia que me cambiaría la vida. Málaga está en cada pedacito de mi vida y es el escenario de cada uno de mis recuerdos.

Crecí viendo a mi abuela añadiendo la mayonesa al gazpachuelo. La ayudaba a embadurnar de harina los boquerones del almuerzo. Pasé los veranos subido a un hidropedal. Y mi primer recuerdo es en una playa, desnudo frente al mar. Mi infancia entera huele a orilla y mi madurez, lo admito, un poquito a vino dulce y Cartojal.

Pero es que Málaga tiene algo que no se puede explicar. Hayas nacido aquí, te hayas mudado hace tiempo o tan sólo estés de paso, se te agarra al pecho, no te suelta y te susurra al oído: «no te vayas, no vas a encontrar otro sitio igual». Se te pega a la piel como salitre y se te cuela en la voz con palabras rápidas, que sólo entendemos quienes la llevamos en las venas. Pronunciamos las eses como queremos, y todos hemos corrido de nuestras madres cuando nos decía «ven acá pacá».

Este es el único lugar del mundo en el que un pitufo no es un hombrecillo azul, sino el tamaño perfecto de un bocadillo. Donde las nubes casi nunca las ves por el cielo, y para aprovechar una palabra en desuso la convertimos en un café para desayunar. El lugar donde perita no es una pera pequeña, sino estar mejor que bien. Donde no sólo tenemos suerte, sino chorra. Aquí las zapatillas son para andar por casa, porque nosotros llevamos tenis para hacer deporte, con permiso del gran Rafa Nadal, que lloró en el Carpena, junto a toda la ciudad.

Yo nací en el clínico en el 87, un año antes de que otro escritor, el gigantesco Manuel Alcántara, estuviese sobre este escenario con su pregón, y os confieso que es un verdadero honor seguir el testigo de todos los grandes que antes que yo, estuvieron aquí mismo temblando de emoción. Alcántara dijo entonces, cuando yo sólo tenía un añito y no sabía hablar, que Málaga es una forma de entender la vida y también una forma en la que desentenderse de ella. Yo añado, ahora que sí sé hacerlo, que Málaga es la única palabra del diccionario que es sinónimo al mismo tiempo de arte, de buen rollo, de cultura y, por encima de todo, de felicidad.

Málaga es la tierra de Picasso, de Antonio Banderas y de Pepa Flores, de María Zambrano y Victoria Kent, de Juanito y de Hierro, y de Isco (que se recupere pronto), porque una vez que pisas el Málaga, ya siempre eres boquerón.

Esta es la tierra en la que todos los Pablos cantan con alma, y no olvidemos nunca que con la voz de un malagueño toda España fue minera; que de aquí nació el arte de Chiquito, que cambió la historia del humor, y también del gran Dani Rovira, que explicó en castellano simple nuestras únicas unidades de medida: el pelín, la mijilla y la pechá.

Es la tierra del arte de Javi Calleja, de la música de Chambao, de María Peláez, Diana Navarro y Vanesa Martín, y también de las luces de Navidad (Lo siento por Vigo, donde tengo lectores a quienes quiero mucho, pero esto es personal). Cuando escarbas un poco en cualquier sitio, te aparecen restos de imperios enteros que pasaron por aquí y por supuesto no se quisieron marchar.

Cuando vienen amigos de fuera y les enseño un todo lo que Málaga tiene, les cuento mi teoría loca de que incluso los romanos ya nos conocían y pusieron las butacas frente al Pimpi para sentarse a oírnos cantar.

Y es que en nuestra gente no acaba nuestra magia. Esta es la ciudad de los sueños y de los museos. La ciudad en la que el olor a biznaga te guia por el centro. Somos la Málaga que acoge al que viene de fuera con los brazos abiertos y también somos los que, con orgullo, protegemos nuestra historia, nuestro acento y nuestra manera de disfrutar. De día en el centro y de noche, aquí, en el Real.

Los malagueños sabemos que el espeto de sardinas es un arte y que ser boquerón es tener claro que la vida va de disfrutarla, como vamos a hacer esta feria, donde no hay puertas que dejen fuera a nadie que quiera pasarlo bien, sin sobrepasarse con ninguna mujer. Esta Feria es de Málaga, pero es nuestro regalo para toda España y para la humanidad.

Si vienes de otra provincia o país, y estás aquí hoy, que sepas que como dejes que Málaga se te cuele dentro, tu cuerpo puede irse de vuelta, pero tu corazón se quedará. Siempre he dicho que uno no es de donde nace, ni de donde crece, sino del lugar en el que se enamora. Y esta tierra, Málaga, es un lugar mágico del mundo en el que todos los que la pisan se enamoran no sólo de con quien la recorren, sino también de la ciudad.

Málaga no está de moda. Málaga es la capital de la felicidad.

Y bueno sé que estáis esperando esto, así que allá va: Málagueños y Malagueñas, esta feria es para perder la cordura y para dejarse enamorar. Porque todos los de aquí sabemos que cada pedazo de vida que no distrutamos, no volverá.

¡VIVA MÁLAGA Y VIVA LA FERIA!»