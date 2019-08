Los jóvenes despiden la feria a ritmo de electrónica Eduardo Nieto La venezolana Georgina y We Are Not Dj's fueron los encargados de cerrar en la Explanada de la Juventud la feria más larga de su historia JAVIER BUDI Domingo, 25 agosto 2019, 11:15

Al décimo día, una Explanada de la Juventud a rebosar despidió una larga e intensa feria al son de la cantautora Georgina y de los frenéticos We Are Not Dj's. Los jóvenes no faltaron a su cita en el Real Cortijo de Torres, con quizá no tanta afluencia como el día anterior, en la última noche de esta Feria de Málaga 2019.

Ya pasadas las 23.00 horas conquistó el escenario Georgina, con el carisma y dulzura que la caracterizan, exhibiendo sentimientos a flor de piel en una actuación en la que no faltaron los ritmos latinos, marca personal proveniente de su origen venezolano. Interpretó diversas canciones de su último disco 'Bienvenido a mi habitación', publicado el pasado mes de abril y que cuenta con colaboraciones de consagrados artistas como Manuel Carrasco o los malagueños Pablo López y Vanesa Martín. Letras profundas con melodías carismáticas resumieron una actuación en la que también se escucharon sus conocidas canciones 'Menamore' o 'Supermujer', entre otras

Contenta por haber actuado ante el público malagueño y en una festividad «tan bonita» como la feria, lamentó tras su actuación que quizá no era el mejor ambiente para su música con un público que lo que busca para acompañar el 'botellón' es música más cañera o 'reggaetonera'. Aún así, ella disfrutó, se rió y bailó sobre la tarima contagiando a aquellos que sí disfrutaron de la calidad de su repertorio musical.

Eduardo Nieto

Tras la hora y media aproximada que duró su concierto, le tocó el turno a los marbellíes We Are Not Dj's con el que los jóvenes jalearon hasta prácticamente las 03.00 horas de la mañana. Empezando con la banda sonora de la película 'Requiem por un sueño', los conocidos como Yoli y Paco, habituales año tras año en la feria, pusieron a prueba la potencia de los altavoces del escenario por segunda noche consecutiva con un agitado show de música electrónica en el que quedaba terminantemente excluido el reggaeton, advirtió entre risas Paco justo antes de tomar el mando de la mesa de mezclas junto a su compañera.

La sesión no decepcionó y con gran soltura y conocedores de su público, dieron rienda suelta al techno, EDM y house, entre otros estilos que mezclaron, durante las 2 horas que duró el show. Este dúo que cuenta con gran experiencia en festivales de renombre como Arenal Sound u Ojeando regaló el mejor ritmo posible para terminar esta feria.