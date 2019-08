José de Rico alza al público tras una larga sesión del Dj Víctor Vergara José de Rico. / Migue Fernández La zona central donde se organizaba el concierto estuvo prácticamente igual de concurrida que los días previos pese a contar con un menor número de adolescentes que acudían al Cortijo de Torres el cuarto día de la Feria PABLO ZORRILLA Lunes, 19 agosto 2019, 10:38

La noche del domingo parecía albergar a menos gente en la Explanada, donde llevan celebrando desde el pasado jueves conciertos varias bandas y artistas solitarios. Los invitados, Dj Víctor Vergara y José de Rico, contaban a nivel de reconocimiento con más seguidores, lo que se apreció en la actitud del público cuando estos entraban en escena. Pese a las expectativas de aforo del comienzo y la demora de ambos artistas, la zona habilitada para hacer 'botellón' contó con miles de jóvenes que bailaron éxitos musicales ambientados en 'dance', 'house', 'electro latino' y 'mambo'.

Al subir al escenario y acomodarse en donde estaría durante dos horas sin parar de mezclar, Vergara, promotor del Festival 'Los Álamos Beach' desde sus inicios en 2014, repitió en varias ocasiones que «la Feria de Málaga es la mejor del mundo» y demandó «mucho ruido» a los asistentes como señal de que lo estaban pasando bien. Dio la sensación de soltura sobre el escenario y supo levantar a cualquiera de los allí presentes. «¿Dónde está mi gente de Málaga?», repitió durante su sesión. Música algo más comercial que la de los días previos, y 'hip-hop', estuvo acompañado del habitual juego de luces y humo sobre el escenario y de frases como: «las manos al cielo», pronunciada por el artista con la intención de que el horizonte de siluetas encendiera el flash de su móvil, consiguiendo una estampa de luces que simularan a las estrellas. «Que se ilumine el cielo de Málaga», pedía ansioso por el micrófono. Y así fue.

El espectáculo continuó con canciones procedentes de otros estilos de música electrónica, por ejemplo: 'Intoxicated', 'I like to move it', de Reel 2 Real y más conocida por la película 'Madagascar', otras de Swedish House Mafia, como 'Don't you worry child' y míticas de David Guetta, 'Work hard play hard'. El dj había hecho disfrutar indudablemente y eran las una y media de la madrugada. Poco tiempo después, un joven del público se desplomaba inconsciente y era evacuado por sus amigos. «Gracias Málaga», se despedía Vergara antes de darle paso al protagonista de la noche: José de Rico.

Dj Víctor Vergara. / Migue Fernández

Este llegó junto a cuatro compañeros desde Riogordo, donde antes había celebrado otro concierto. Tras situarse y tomar cinco minutos de preparación, el artista subió al escenario vestido con un conjunto rojo y negro y unas gafas de sol rematadas por una gorra negra. Su balanceo al pasearse por el escenario fue notable desde su llegada. «Ahora sí, ahora sí», repetía el cantante, ayudado por un dj, quien elegía colaboraciones con Henry Méndez, como 'Noche de estrellas', para no arriesgarse y «para que todo el mundo se sepa las canciones y cante», las mismas que los jóvenes presentes repetían 'a capela' cuando cortaban momentáneamente el sonido.

La expectación crecía progresivamente y José de Rico la aprovechó para provocar a ambos sexos. Los vídeos y fotografías del artista volaban mientras cientos de manos se alzaban a la vez. De repente, una sonido de una bocina avisaba de otro de los temas que ya llevó en su día al podio al cantante, como fue el famoso 'Rayos de sol'.