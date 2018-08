EL IZADO DE LA BANDERA DE LA ROMERÍA SERÁ EN EL SANTUARIO Viernes, 10 agosto 2018, 12:36

El izado de la bandera en la romería al santuario de la Victoria se hará en las puertas del templo y no en la plaza de la Marina como era tradicional debido a las obras de remodelación de la Alameda y la entrada de calle Larios, según anunció la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Málaga, entidad organizadora de la romería. En esta ocasión, las pandas de verdiales y coros recibirán al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y al abanderado de este año, Andrés Olivares, presidente de la Fundación Andrés Olivares, junto al mástil en el que se izará la bandera de la ciudad al final del trayecto de la peregrinación. La asociación habilitará de nuevo más abrevaderos para los caballos tras el edificio del Ayuntamiento y junto a la iglesia de la Victoria. El recorrido urbano hasta la basílica de la Patrona de la ciudad también se mantiene en su 37º. edición, así como el paso por la plaza de la Merced, donde se volverá a instalar un suelo entarimado de goma para que el pavimento de la calzada no dificulte el paso de carruajes y los caballos no resbalen. La comitiva partirá a las 11 horas desde el Consistorio y llegará a la basílica sobre las 13 horas. Una vez allí, y tras el izado de la enseña malacitana, en el interior del templo se desarrollará el acto de entrega de la bandera malagueña y una ofrenda floral a la Virgen.

Por otro lado, al ser la única romería urbana que se lleva a cabo a nivel nacional la asociación ha solicitado la catalogación de la misma de Interés Turístico Nacional.