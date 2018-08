Los hosteleros esperan revalidar una Feria de Málaga histórica como la pasada con un ligero repunte Las calle Larios ya luce engalanada y preparada para empezar a recibir a los visitantes. / Francis Silva La ocupación hotelera se encuentra al 88% y se esperan reservas de última hora y la hostelería prevé crecer un 1,5% respecto a 2017 PILAR R. QUIRÓS Málaga Viernes, 10 agosto 2018, 00:25

Fueron los auténticos años 80 cuando un grupo de comerciantes, sin encomendarse a ninguna autoridad, empezaron a dar fino, refrescos y alguna vianda a sus clientes para celebrar que la ciudad estaba en feria, aunque antes sólo se vivía la misma de noche, que no estaba ni el Cortijo de Torres ni se llamaba Real. Poco a poco, y con la aquiescencia del Ayuntamiento de Málaga, este pequeño gesto empezó a cobrar valor y a institucionalizarse y de ahí surgió, original como pocas, la feria del Centro de Málaga. Muchas han sido las diatribas en la ciudad, la eterna dualidad entre el Centro y Cortijo de Torres, pero lo cierto es que hoy por hoy las dos tienen cabida habida cuenta de cómo se vuelcan los oriundos en su feria y del apogeo turístico que vive estos días la ciudad.

La Feria de Málaga, que hoy arranca con el pregón del escritor y articulista de SUR Pablo Aranda en la playa de la Malagueta, tiene visos de ser muy parecida a la del año pasado. Ahí todos los que están involucradas en la misma cruzan los dedos:no hubo incidentes a destacar y esa, para casi todos, es la mejor de las noticias. En cifras, sólo hay que empezar por el aeropuerto de Málaga, que en este mes de agosto sigue batiendo récords de llegadas con una subida de un 7,9% más de vuelos programados, lo que viene a sumar la cifra nada desdeñable de 1.780 despegues y aterrizajes, con 288.829 pasajeros. Ante este panorama, hosteleros y hoteleros esperan revalidar la histórica cifra de la feria del año pasado, que todos, sin excepción, subrayan que fue un año excelente. «Siempre se pueden mejorar las cifras, y esperamos hacerlo, pero el año pasado fue muy bueno, y este año nos conformamos con la previsión de subir un 1,5% respecto a 2017 en cuanto a la recaudación de bares y restaurantes en el Centro de Málaga, teniendo en cuenta que hay muchos nuevos locales abiertos», explicaba ayer meridianamente satisfecho el presidente de la patronal hostelera malagueña Mahos, Javier Frutos.

Esperanzas de crecer

Los hoteleros están contentos con la ocupación que ya tienen cerrada para estos diez días de fiesta, un 88%, aunque aseguran que el año pasado alcanzaron el 89%, y que esperan que la última hora de reservas le haga subir ese punto, como explicaba ayer el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa el Sol (Aehcos), Luis Callejón, que aún tiene esperanzas sumar ese ligero repunte de un 1%, que a priori no es mucho pedir. Lo que le llama inmensamente la atención a este empresario es que crezca de forma tan exponencial el número de vuelos que llegan a Málaga, y eso no se vea reflejado en un crecimiento mucho mayor en el sector hotelero, por lo que dice que hay un gran agujero negro de apartamentos turísticos no declarados, máxime estos días de temporada alta, que obviamente trabajan fuera de la ley.

Los sectores involucrados en la fiesta desean que un año más no haya incidentes negativos que destacar

En cuanto a la afluencia de visitantes a ambos foros, Centro y Real, el presidente de la Asociación de Empresarios de Salas de Fiesta y Discotecas, Juan Rambla, explica que la Feria de Málaga tiene para todos los públicos, lo que se demuestra los días de en los que se llenan los dos recintos durante el día. Con tres casetas en el Real, Rambla explica que el público joven que va a sus establecimientos no llega antes de las tres de la tarde por lo que no tiene claro que deban abrir desde las doce de la mañana, hora en la que todavía no hay público.

Para María José Valenzuela, la presidenta de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico, una organización que tradicionalmente ha estado muy involucrada en la celebración, y que tradicionalmente, año tras año, aporta el abanderado que mañana sábado irá a realizar la ofrenda floral a la patrona la Virgen de la Victoria en su basílica, sólo tiene una pequeña preocupación con la feria del Centro, pero entiende que hay cosas que son insalvables:el botellón, que empieza a concentrarse a partir de las seis de la tarde en los alrededores de la plaza de la Merced. Por eso, lo único que pide Valenzuela es que la Policía Local esté atenta para que no haya desmadre. Lo mejor, y ahí coinciden todos, es haber prohibido expresamente la música enlatada a través de altavoces para sustituirla por actuaciones en directo, a los que este año además de los escenarios de las plazas de las Flores, Obispo, Mitjana y San Pedro de Alcántara, se suma el lateral de la plaza de la Merced. Además, el folclore de la tierra estará representado por las pandas de verdiales en la calle Larios y las actuaciones de flamenco en la peña Juan Breva. La edil de Fiestas, Teresa Porras, afronta esta semana de feria con las miras puestas en que la ciudad dé lo mejor de sí, la fiesta se engrandezca cada año más, alegrándose del salto cualitativo que ha dado el Centro con estos espacios musicales y el Real dotándolo de un cómodo paseo de caballos y exhibición ecuestre, de la que se puede disfrutar tanto a las 16,00 como a las 22,00 horas. La Feria arranca esta noche para diez días, el último, de nueva adquisición, el domingo 19. Hasta que el cuerpo aguante.